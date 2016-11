Stropnický: ČR by mohla vydávat 2 procenta HDP na obranu v roce 2025

Praha - Česko by mohlo splnit požadavek Severoatlantické aliance a vydávat na obranu dvě procenta svého HDP zhruba v roce 2025, řekl na dnešní konferenci Česko: Jak jsme na tom? ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Odhad, o kterém mluvil již v červenci na summitu NATO ve Varšavě, nicméně dnes označil za "střelbu s páskou přes oči v tunelu". Studie představená u příležitosti dnešní pražské konference doporučuje ČR zvyšování údajů na obranu.

Ministr obrany Martin Stropnický.Foto: Deník/Martin Divíšek

O plnění požadavků NATO se začalo hovořit především v souvislosti s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který před volbami spolupráci v rámci NATO zpochybňoval a po spojencích požadoval, aby na své bezpečnosti pracovali více sami. Stropnický dnes řekl, že Česko by mohlo aliancí požadovanou úroveň dosáhnout v roce 2025. "Ale pokud někdo nasadí nůž na krk, nemůžu vyloučit vůbec nic," naznačil i eventuální rychlejší dosažení požadavku.

Stropnický ve svém vystoupení na konferenci řekl, že se nediví, že Amerika v tomto smyslu "hudruje". "Jde o to, aby vznikl nějaký realistický časový plán, úplným skokem to nejde," uvedl. Ministerstvo obrany by mělo mít příští rok k dispozici ze státního rozpočtu 52,5 miliardy korun, což je o 4,7 miliardy více než letos. Stropnický řekl, že se jedná o "maximum možného". "Nevylučuji, že to, co se kolem nás děje, může mít v tomto smyslu dynamizující vliv," řekl.

S nárůstem se počítá i v dalších letech. Podle některých poslanců se ale vládní koalici nepodaří splnit slib, že v roce 2020 půjde na obranu 1,4 procenta HDP. Pochybnosti o tom zazněly i na dnešní konferenci, podle přizvaných odborníků bude ze strany Spojených států vzrůstat tlak na výdaje na obranu.

Nejbezpečnější země světa

Studie, kterou na dnešní konferenci představil někdejší český velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar, označuje Česko za jednu z nejbezpečnějších zemí světa. Doporučuje však pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu v rámci rozpočtu ministerstva obrany, ale také ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby i Národního bezpečnostního úřadu, popřípadě to, aby se stát zaměřil na posílení kvality bezpečnostních sborů a ozbrojených sil.

Dalším doporučením je vybudování skutečně funkčního systému kybernetické obrany. Stropnický v této souvislosti uvedl, že v Česku funguje několik desítek dezinformačních serverů. "Vidím dnes silný dezinformační potenciál. Jsme v informační válce," uvedl.

Studie nutnost navyšování výdajů na obranu zdůvodňuje předpokladem, že bezpečnostní situace v Evropě i jejím nejbližším okolí se v příštích letech nebude zlepšovat, naopak se spíš zhorší. Předpovídá i pokračování migrační vlny z Blízkého východu a subsaharské Afriky či teroristické útoky na území Evropy.