Stropnický: Investice na Hradě mají přispět k jeho průchodnosti

Praha - Stav bezpečnostních kontrol na Pražském hradě není podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) ideální. Investice do zabezpečení, na které přispělo i ministerstvo obrany, by měly pomoci k tomu, aby byl Hrad opět průchodnější. Stropnický to ve středu řekl na jednání branného výboru Sněmovny při projednávání rozpočtu.

Ministr obrany Martin Stropnický.Foto: ČTK

Ministr poznamenal, že množství lidí na Pražském hradě určité riziko představuje. „Nechci nikomu dělat advokáta, na druhou stranu musím říct, že prostě koncentrace lidí je tam značná v určitých obdobích, a nedělejme si iluze, že absolutně k ničemu dojít nemůže," řekl. Ministerstvo dalo peníze na moderní zařízení Zároveň označil za špatné, že někdy bývají fronty čekajících turistů velmi dlouhé. „Pokud já vím, vypracovává se projekt, jeho smyslem má být akvizice takových prostředků, které by současný stav podstatně změnily, změkčily ve smyslu průchodnosti tím prostorem," řekl ministr. Ministerstvo obrany na zabezpečení Hradu přispělo 100 miliony korun. „Ty peníze mají přispět k tomu, aby tam nebyly rámy, které vytáhly odněkud z havarijní rezervy, ale aby tam bylo nějaké moderní zařízení, které by to podstatně urychlilo," poznamenal. Zavedení kontrol na hradě vyvolalo kritiku Podle informací by za ně měl být nakoupen nový kamerový systém, Hrad chce také pořídit nové bezpečnostní rámy, které jsou již několik let nainstalovány při vchodu do hradních kanceláří. Postupně by se pak měly obměnit i ty, kterými lidé vstupují do areálu Hradu. Zavedení bezpečnostních kontrol v srpnu vyvolalo kritiku. Hrad se brání, že tak reaguje na bezpečnostní hrozby a snaží se zajistit bezpečí návštěvníků. Stropnický ve středu poznamenal, že se vede debata, zda by neměl být na Hradě vytvořen speciální vstup určený pro starší lidi, těhotné ženy nebo tělesně postižené. Čtěte také: Turisty při kontrolách na Pražském hradě chrání dřevěná stříška

Autor: ČTK