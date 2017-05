Stropnický jednal s Pilným o rozpočtu pro obranu. Žádá navýšení výdajů

O navýšení rozpočtu ministerstva obrany dnes diskutoval ministr Martin Stropnický s novým šéfem financí Ivanem Pilným (oba ANO). Stropnický svého stranického kolegu informoval, že pokud chce Česká republika dodržet alianční závazky a plány na nákupy vojenské techniky, musí do roku 2020 stoupnout výdaje na obranu na 1,4 procenta HDP.

Podle současných plánů ministerstva financí by Česko dávalo na obranu v roce 2020 jen 1,16 procenta HDP.

Závazek vydávat 1,4 procenta HDP na obranu v roce 2020 přijala nynější vládní koalice na podzim 2014. V současné době dostává ministerstvo obrany ze státního rozpočtu jen kolem jednoho procenta, alianční závazek přitom činí procenta dvě.

Naprostá většina členských zemí sice výše dvou procent nedosahuje, Česká republika je ale se svým poměrem výdajů na obranu a HDP v poslední třetině spojeneckých států.

Představitelé ČR v rámci NATO slibují, že závazek 1,4 procenta HDP do roku 2020 bude splněn a že o čtyři až pět let později budou vojáci dostávat dvě procenta HDP. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který obsahuje výhled na další dva roky, ale tento slib nezohledňuje. I když by měl rozpočet ministerstva obrany každoročně stoupat, v roce 2020 by měl podle plánů ministerstva financí dosáhnout jen 1,16 procenta HDP.

"Ministra Pilného jsme informoval, že pokud chceme dodržet naše alianční závazky a akviziční plány, je třeba, aby v roce 2020 stouply výdaje na obranu na koalicí schválených 1,4 procenta HDP. Budeme dále jednat," uvedl Stropnický. Ve čtvrtek by se měl kvůli tomu sejít i s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).