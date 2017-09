Stropnický: Půlmiliarda na vyšší platy v armádě je připravena

Ministerstvo obrany je připraveno do rozpočtu na příští rok ze svých rezerv uvolnit 450 milionů korun. Dnes to uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Podle pondělní dohody vládní koalice mají ministerstva dohromady do rozpočtu na příští rok přispět čtvrtinou svých rezerv, celkem by mělo jít zhruba o deset miliard korun.

„S vědomím toho, že nesmí být ohroženo financování strategických projektů, jsme připraveni uvolnit cca 450 milionů korun,“ uvedl Stropnický. Rozpočet ministerstva obrany na příští rok má být téměř 58 miliard korun. ČTĚTE TAKÉ: Vojenská policie od září pošle to Iráku čtyři své specialisty Ministerstva by měla podle dohody uvolnit část peněz z rezerv z let 2013 až 2016, řekl v pondělí premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ministr financí Ivan Pilný (ANO) podle předsedy vlády dostal pravomoc ministerstvům čtvrtinu výdajů z předchozích let odčerpat. Teprve když bude jasné, kolik peněz stát tímto způsobem získá, bude možné podle Sobotky rozhodnout, kolik peněz se přidá vysokým školám. Další peníze budou rozděleny podle vládních priorit. Pilný očekává, že mu ministerstva dodají podklady do příštího týdne. Peníze by osobně využil pro dopravní infrastrukturu a vědu a výzkum. Velká část rezerv by měla směřovat i vysokým školám, na konkrétní částce se koalice nedohodla. Vysoké školy požadují zvýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun. Koaliční lídři nezpochybňují potřebu růstu financí v tomto sektoru, mluví ale o nižší částce v rozmezí 2,5 až 3,5 miliardy korun. ČTĚTE TAKÉ: Vojenská policie od září pošle to Iráku čtyři své specialisty

Autor: ČTK