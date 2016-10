Stropnický: Zelení a Piráti mohou uspět tam, kde šli společně

Praha - Zelení a Piráti by mohli uspět podle předběžných výsledků především tam, kde šli společně. Jde o Královéhradecký kraj a nyní bojujeme o výsledky v Jihomoravském kraji, řekl předseda Strany zelených Matěj Stropnický. V senátních volbách se podle něj prokázala schopnost zelených představit veřejnosti zajímavé osobnosti. Do druhého kola totiž postupují tři kandidáti, z nichž jeden je členem Strany zelených. Od voleb také očekávají vznik vlastního senátního klubu.

Matěj Stropnický.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Senátní volby naplňují naše očekávání. Co se týče krajských voleb, je jednoznačným vítězem ANO, a to je pro mě zklamání," řekl Stropnický. Dosavadní působení hnutí ANO v Praze podle něj zatím žádnou změnu a posun nepřineslo. Bohužel voliči si to musejí vyzkoušet v každém kraji asi zvlášť, konstatoval.

Zelení od voleb očekávali, že vytvoří vlastní senátní klub, aby měl alespoň sedm členů. "Ano, tato naděje pořád žije," dodal. Do druhého kola v senátních volbách postoupil za SZ filosof Václav Bělohradský, technik Ladislav Kos a ornitolog Petr Orel.