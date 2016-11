Student ČVÚT zaujal ve světě vynálezem nového glukometru

Praha - Dvaadvacetiletý Marek Novák se prosadil jako jeden z pěti studentů z celého světa na mezinárodní vesmírné konferenci v mexické Guadalajaře. Student Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze se pokouší spojit poznatky z kosmonautiky s výrobou přístrojů pro medicínu. Ve své startupové firmě vyvinul prototyp bezbateriového glukometru, který funguje na principu bezdrátového přenosu energie z mobilního telefonu. V budoucnu se chce věnovat vesmírné medicíně.

Fakulta elektrotechnická ČVUT.Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Martin Štěrba

Na konferenci se dostal díky grantovému programu Emerging Space Leaders (ESL) Mezinárodní astronautické federace (IAF). Vybrala jej s dalšími 13 mladými lidmi z celého světa. Konference se v září v Guadalajaře pořádaly dvě - 15. Space Generation Congress (Kongres pro mladé experty v kosmonautice) a 67. Mezinárodní astronautický kongres (IAC).

Musel hlídat každé nadbytečné slovo

"Podmínkou nebyla jen profesní znalost. Měli jsme například za úkol udělat patnáctisekundové video, v němž jsme museli zaujmout," řekl Novák novinářům. Na ČVÚT studuje obor radiová a optická technika. Před několikačlennou mezinárodní komisí si musel dávat pozor na každé nadbytečné slovo a zároveň v prezentačním videu zachovat co nejvíce informací. Po prvním kole porota vyřadila většinu zájemců, semifinalisté pak vytvořili další tříminutové video a na jeho základě komise vybrala nakonec pět nejlepších.

Výzkum se zabývá bezdrátovým přenosem energie

Novák měl tak příležitost představit před světovými odborníky svůj nový výzkum, v němž se zabývá bezdrátovým přenosem energie pomocí mikrovln. Tato technologie tvoří základ pro solární elektrárny, které jsou umístěny ve vesmíru. Díky tomu mohou efektivněji fungovat a energie se na Zem posílá formou mikrovln.

Pro tuto metodu přenosu energie proto vyvinul novou aplikaci, kterou lze využít v medicíně. "Myslím, že jsem člověk na pomezí průmyslu a vědy, pořád na té hraně balancuji a snažím se najít pro aplikace nějaké pozemské využití," tvrdí o sobě. Technologie umožní bezdrátově napájet různé prostředky, například glukometry. Jde tak o praktický přenos znalostí z kosmického výzkumu do běžné praxe.

Student nedávno založil firmu

Student také nedávno s dalšími čtyřmi společníky založil firmu XGLU a jejím prvním výsledkem byl bezbateriový glukometr. "Celkově se ale zaměřujeme na vybírání nejmodernějších technologií a snažíme se pro ně hledat různé aplikace. Máme několik patentových přihlášek, které se týkají jak diabetologie, tak implantabilní techniky," dodal.

Nováka odmalička zajímal vesmír a na základní škole se účastnil astronomických soutěží. V roce 2010 byl finalistou známé Expedice Mars - mezinárodní soutěže pro studenty od 13 do 18 let, kterou spoluorganizuje Česká kosmická kancelář. Nezisková organizace vyhledává v Česku už 13 let mladé talenty se zájmem o kosmonautiku.