Student z Brna vymyslel jedinečný výpočet. Dostal cenu Wernera von Siemense

Už jako středoškolák chodil občas o prázdninách vypomáhat do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. „Hrozně mě to bavilo. Tak jsem u toho pak už zůstal," vzpomíná pětadvacetiletý Tomáš Pikálek. Jeho diplomové práci letos v únoru udělila porota prestižní cenu Wernera von Siemense pro mladé talentované vědce.

Tomáš Pikálek letos obdržel prestižní cenu Wernera von Siemense pro mladé talentované vědce.Foto: archiv

Svůj výzkum student doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně zaměřuje hlavně na optiku. V diplomové práci porotě představil svou vlastní inovativní metodu výpočtu indexu lomu vzduchu. „Je to veličina, díky níž můžeme laserem správně změřit nějakou vzdálenost," vysvětluje Pikálek.

Vymýšlením, testováním a sepisováním nové metody strávil bezmála dva roky. „Různých výpočtů, kterými můžeme zmíněnou veličinu zjistit, už existuje celá řada. Výhoda mého je ale asi hlavně to, že je oproti těm ostatním mnohem jednodušší," dodává mladík.

Jeho metoda výpočtu může podle něj taky poměrně dost zrychlit a zefektivnit kalibraci obráběcích strojů.

Že se porotci rozhodli ocenit jeho práci je pro mladého vědce především důkaz, že se nesnažil nadarmo. „Opravdu mě těší, že si někdo mé práce všiml. Samozřejmě, že by tato metoda byla užitečná i bez ocenění. Pro mě a vlastně i pro mého vedoucího Zdeňka Buchtu, který mi s prací hodně pomohl, je to ale skvělá možnost, jak se zviditelnit. Určitě mi to dává pocit zadostiučinění," hodnotí svůj úspěch.

