Studenti nechtějí pracovat pod sto korun na hodinu. Pomáhá nízká nezaměstnanost

/INFOGRAFIKA/ Přichází období letních brigád. Proti loňsku ale studenti a další zájemci chtějí za práci dostat nejméně o dvacet korun na hodinu přidáno.

Loni udělal Brňan David Poul chybu. Brigádu na léto si začal shánět až v půlce června. „Nenapadlo mě ohlížet se po práci dřív, tak jsem skončil u prodeje zmrzliny. Nebavilo mě to a práci jsem přetrpěl. Letos jsem si ale s předstihem zařídil brigádu ve skladu podle doporučení kamarádů," popsal svou zkušenost Poul.

Podobně brzo by podle marketingové ředitelky personální agentury Grafton Recruitment Jitky Součkové měli shánět práci i další zájemci o brigádu. „Když chtějí konkrétní místo v konkrétním oboru, je nejlepší začít už v květnu. Boom nabídek ale přichází až v současnosti," poznamenala Součková.

Letní brigády v Brně a na Brněnsku

· Letos se odměna za hodinu práce pohybuje mezi 100 a 120 korunami za hodinu.

· O hůře placené práce není mezi brigádníky zájem.

· Největší poptávka panuje mezi firmami po výrobních dělnících nebo pomoci do skladů.

· Brigádníci mají zájem i o práci v obchodech, pokud jsou zaměstnavatelé ochotni jim dát aspoň 120 korun za hodinu.

· Brigády nabízí i úřad práce, firmy přes něj hledají třeba řidiče motocyklů pro rozvoz pizzy nebo hlídače parkovišť.

· Klienti úřadů si mohou přivydělat maximálně 5500 korun.

Ještě loni brigádníci nechtěli brát práci za méně než osmdesát korun za hodinu. „Je to takové pomyslné minimum," prohlásil minulý rok ředitel personální agentury Sodat Martin Plašil. Letos je už vše jinak a brigádníci nejsou ochotní jít pod sto korun na hodinu.

Letošní odměny za práci se pohybují mezi stovkou a 120 korunami za hodinu. „Zvláštní je velký počet absolventů, kteří nechtějí nastoupit do zaměstnání na hlavní pracovní poměr, ale místo toho se živí pouze na brigádách," upozornila Součková.

Letos je mezi zaměstnavateli nejvyšší poptávka po výrobních dělnících a pomocnících ve skladech. „Zájem je i o pracovníky v obchodech, pokud zaměstnavatelé nabízí alespoň 120 korun za hodinu," doplnila Součková.

Za rostoucími odměnami pro brigádníky stojí mimo jiné rekordně nízká nezaměstnanost. Podle posledních údajů ke konci dubna hledalo v Brně a na Brněnsku práci přes jednadvacet tisíc lidí. Ještě před rokem jich bylo zhruba šestadvacet tisíc. „Firmy proto začínají s náborem dříve než v před-chozích letech a nabídku brigád přizpůsobují různým skupinám. Studenti mohou získat krátkodobou brigádu, aby si za léto stihli vydělat i něco užít, matky na mateřské dovolené práci na pár hodin denně, aby vedle ní zvládly péči o děti," vysvětlil ředitel agentury Grafton Recruitment Jonathan Hill.

Brigáda pomůže k praxi i pracovním návykům

Na brigády nechodí jen studenti nebo třeba matky na mateřské dovolené. Využívají je také nezaměstnaní z úřadů práce. „V Brně nabízíme šestapadesát brigádnických míst. Jde například o pomoc při archeologickém průzkumu, řidiče motocyklu pro rozvoz pizzy nebo práci geodetů," vyjmenovala příklady mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Na Brněnsku nabízí úřad brigády pro šedesát lidí. Společnosti shání hlídače parkovišť nebo obsluhu čerpacích stanic a prodejen občerstvení.

Klienti úřadů práce ale na brigádách nemohou vydělat tolik peněz jako ostatní lidé. „Jejich hrubý příjem nesmí být vyšší než polovina minimální mzdy, tedy v současnosti 5500 korun. Musí také nahlásit, že do práce nastupují," varovala Beránková.

Letní brigády jsou podle ní vhodným způsobem, jak najít stálé pracovní místo. „Je jedno, jestli takto pracuje student po škole, nebo někdo z našich klientů. Brigády pomáhají získat nebo si obnovit pracovní návyky a potřebnou praxi," doplnila Beránková.

Že by si dospívající měli vyzkoušet letní brigádu si myslí Brňanka Lenka Staňková. „Mám šestnáctiletou dceru a nedovedu si představit, že by celé léto strávila doma. Byla jsem zvyklá v létě chodit na brigády, tak by si to měla vyzkoušet i ona. Na začátku května si domluvila práci ve stánku s občerstvením na koupališti," prohlásila Staňková.

Studenti čekají na víc peněz

Na jižní Moravě se v současnosti firmám daří a rozšiřují výrobu, nezaměstnanost v regionu nepřesáhla na jaře čtyři procenta. „Nabídek brigád je hodně. Ale studenti si vybírají. Čekají, až si v létě vydělají tisíc korun za den a víc," říká šéf pracovní agentury Sodat Martin Plašil.

Jaká je nyní nabídka brigád?

Teď je jich nejvíc na různých kulturních akcích, srazech nebo festivalech. Jde například o práci hostesek, pořadatelské služby a podobně.

Kolik si studenti v průměru vydělají?

Kolem devadesáti až sta korun za hodinu. Zaměstnavatelé ale mají problém sehnat lidi. Pro studenty je v dnešní době zajímavá nabídka tisíc korun za den a víc.

Takže vyčkávají?

Ano. Firmám se daří, takže asi dostanou od rodičů víc peněz a nemají potřebu za každou cenu pracovat. O prázdninách půjdou výdělky nahoru ke 130 korunám za hodinu. U nárazových akcí klidně i ke 150.