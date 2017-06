Studenti pořádají protestní pochod Rakovníkem. Kvůli atmosféře ve škole

/FOTOGALERIE/– Masarykova obchodní akademie v Rakovníku. Škola, která se na svých oficiálních webových stránkách prezentuje přátelskou atmosférou. Bohužel právě ta na škole poslední dny chybí.

Vše odstartovalo tím, když se nejen studenti, ale i veřejnost dozvěděla o dalším propouštění kvalifikovaných kantorů. Ředitelka Radka Soukupová je odůvodňuje nutnými zásahy vzhledem k udržení rozpočtu školy.



Personální změny ve škole přitom nejsou záležitostí jen posledních několika málo dnů. Konaly se již v minulém roce. To výpověď pro nadbytečnost obdržel Josef Podpěra, který učil informační a komunikační technologie. Na konci tohoto května dobrovolně podala žádost o výpověď vyučující matematiky Ludmila Šímová. Nesouhlasila se směřováním školy. A k 8. květnu ředitelka školy pro nadbytečnost propustila učitele Irenu Jiráňovou a Emanuela Vamberu.



Když se studenti školy tyto informace dozvěděli, rozhodli se jednat. Na příští týden pořádají protestní akci. Za pochodem, kterého se kromě nich mají zúčastnit stovky dalších lidí, stojí tři kamarádi. Daniel Kouba, který na škole studuje druhým rokem, a dva prváci, Petr Albrecht a Marek Pelc.

„Začali jsme se o celou situaci vážně zajímat v době, kdy podala žádost o výpověď paní učitelka Šímová. To byl pro nás zlomový bod. Začali jsme pociťovat, že atmosféra na škole začala houstnout. Poté se to stupňovalo tím, že paní ředitelka dala výpověď dalším dvěma učitelům," uvádí důvody Daniel Kouba.

Petr Albrecht s ním souhlasí a doplňuje: „Tehdy jsme si uvědomili, že už se něco děje a že je to pro školu špatně. Když chce odejít podle mého jedna z nejlepších kantorek kvůli nesouhlasu s tím, jak je škola vedena, tak to už není dobré. Tím posledním bodem bylo vyhození učitele Vambery, který byl na škole čtrnáct let a o vedení školy měl velké povědomí."

Oba se shodli také na tom, že propuštěný Emanuel Vambera byl kvalitní a oblíbený učitel. „Byl to člověk, který se vždycky všem snažil pomoci a pro školu žil. Když za ním jakýkoli student přišel s prosbou nebo problémem, snažil se to vždy vyřešit. Ve výuce občanské nauky nás třeba informoval o globálních problémech a o tom, co se děje ve světě. Bylo to pro nás přínosné a zajímavé. Měli jsme pocit, že s námi vede dialog. To nám u současného řízení školy chybí," svěřuje se Petr Albrecht.

O personálních změnách mezi učiteli se prý dozvěděli od ostatních studentů. Výsledky hlasování na pravidelné páteční poradě, po které se k tomuto kroku vedení školy nakonec rozhodlo přiklonit, se po škole roznesly rychle.



Změnu atmosféry ale studenti zaregistrovali už dříve. Daniel Kouba je na škole o rok déle, a tak situaci hodnotí s delším časovým rozpětím. Mluví o změně od začátku školního roku 2015, kdy do své funkce nastoupila tehdy nová ředitelka školy Radka Soukupová.



„Paní ředitelka je na škole od začátku minulého školního roku, tedy od 1. září 2015. Do školy nastoupila tedy v úplně stejný čas, jako já i jako ostatní moji spolužáci. Jsme tam stejně dlouhou dobu. Určité zmatky vznikly už při jejím nástupu. Nám se třeba dvakrát denně změnil školní rozvrh, takhle to bylo prvních čtrnáct dní výuky pořád," informuje Daniel Kouba o tom, jak změnu ve vedení školy vnímali sami studenti.



Do školy prý nastupoval s vidinou kvalitního vzdělání. „Obchodní akademie v Rakovníku byla proslavená, měla svoji prestiž a pyšnila se tím, že má kvalitní kantory, výuku a že většina z jejích absolventů má výborné pracovní uplatnění nebo studují na vysokých školách," vyjmenovává Daniel Kouba důvody, proč ho studium právě na Masarykově obchodní akademii lákalo.



STUDENTI ZVAŽUJÍ SETRVÁNÍ NA ŠKOLE



Nyní však tito studenti svoje setrvání na škole zvažují. Pokud se podle nich nezmění způsob vedení školy, uvažují i o přestupu za jiným vzděláním. Právě změny v tom, co se momentálně na škole děje, chtějí dosáhnout plánovaným protestním pochodem.



„Uspořádat protestní pochod je můj nápad. Spolu s Danielem a ještě Markem Pelcem jsme si řekli, že to, co se na škole momentálně děje, se už vymyká určitým zásadám. Takže jsme se shodli, že se nám to nelíbí a že s tím chceme něco dělat. Nechceme totiž být na škole, kde je takováto atmosféra," shrnuje důvody Petr Albrecht

AKCE VZBUDILA VELKÝ ZÁJEM VEŘEJNOSTI



Se zveřejněním akce na sociálních sítích začali minulý pátek. Zájem, který tím u veřejnosti vyvolali, prý nečekali. „K vytvořené události na Facebooku jsme začali psát naše názory na věc. Lidé to začali sdílet a přidávat se k nám, podporovat nás. To jsme vůbec nečekali. Mysleli jsme si, že kdyby událost zaregistrovalo třeba padesát lidí, bude to úspěch. Ten samý den večer jsme ale měli podporu už skoro dvoustovky lidí, kteří nám psali, že nám drží palce a že máme jejich obdiv pro to, že jsme se do něčeho takového pustili. Samozřejmě si uvědomujeme, že odkliknout tlačítko není to samé jako skutečně přijít, ale stejně doufáme v co největší účast," sdělil své pocity Petr Albrecht.



Předběžnou trasu pochodu už mají naplánovanou. Měla by vést od budovy, kde obchodní akademie sídlí, přes park k nákupnímu centru vedle autobusového nádraží, poté podél nábřeží na prostranství Na Váze, odtud k budově soudu a přes Husovo náměstí po Pražské ulici zase zpět k budově školy.



„Po příchodu zpět na místo chystáme veřejnou debatu, ale to hlavní, o co nám jde, je vyzvání paní ředitelky Radky Soukupové k tomu, aby se k celému problému veřejně vyjádřila. Myslíme si, že za námi ale nepřijde," dodal Daniel Kouba.



Ten se také svěřil s pozitivní odezvou, kterou jako organizátoři akce zaznamenali.



„Je úplně úžasné, že se nám ozývají třeba i lidé, kteří se školou nemají nic společného. Dospělí nám chtějí ve svém volném čase pomáhat. Dokonce máme i určitou právní podporu. Protože chystáme i petici, nechali jsme si ji zkontrolovat právníkem. Součástí celého protestu je také spuštění webových stránek, které budou v provozu v den pochodu."



Oba studenti se prý také dočkali podpory od svých rodičů. „Doma o tom vědí. A táta mě v tom podporuje. Řekl mi, že dělám správnou věc," řekl Petr Albrecht.

O tom, co se v této kauze odehraje dál, úplně jasno nemají. Jsou ale odhodlaní následnou situaci řešit.



„Co bude dál, to se uvidí,až po protestním pochodu přijdeme do školy. My jsme pro změnu něco udělali. Podle toho budeme zvažovat i naše další jednání. Jestli to nic nezmění, tak jsme ochotní udělat další akci, která třeba nebude jenom jednodenní," sdělil na závěr rozhovoru Daniel Kouba.