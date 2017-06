Studenti z ČVUT představili šestou generaci elektroformule

Studentský tým Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) eForce FEE Prague Formula v pátek na Václavském náměstí představil šestou generaci své formule na elektrický pohon. Studenti pozměnili nosnou strukturu monopostu z loňského roku a udělali ještě několik dalších změn, které by měly odstranit nedostatky z předchozích let. Formule by tak měla být ještě spolehlivější.

Studentský tým Českého vysokého učení technického v Praze představil šestou generaci elektroformule.Foto: Facebook ČVUT FEL

Tým eForce FEE Prague Formula se skládá ze zhruba 30 studentů bakalářského a magisterského studia z elektrotechnické a strojní fakulty. "Dělají na tom dobrovolně ve svém volném času, je to jejich koníček, jejich vášeň," řekl na zahájení dnešní akce vedoucí mechanické skupiny Zdeněk Machala. Jejich práci sponzoruje množství velkých firem. Na mezinárodních závodech, kterých se účastní, většinou pak startuje kolem 200 dalších formulí s elektrickým pohonem. ČTĚTE TAKÉ: V pražských Dejvicích byla otevřena budova institutu CIIRC ČVUT První formula měla jen jeden eletrický motor První elektroformule na ČVUT začala vznikat v roce 2010 a vyvíjela se dva roky. „Byl to začátek. Formule měla jen 25 kWh. Chtěli jsme to udělat tak, aby byla hlavně spolehlivá. Měla 330 kilogramů. Říkali jsme jí pracovně cihla," uvedl pilot formule Petr Záruba. Od roku 2012 vyrábí tým novou formuli každý rok, což vyžadují i pravidla mezinárodní soutěže Formula Student, která tak povzbuzuje studenty k technickému vývoji. „První formule měla jeden elektrický motor. Pak přišla druhá formule, ta měla dva elektrické motory, něco jsme na ní taky odlehčili, měla 280 kilo. Pak jsme přišli na třetí formuli. Tam jsme poprvé aplikovali aerodynamiku a měla taky dva motory," popsal Záruba. Doposud nejúspěšnější podle něj byla čtvrtá formule, která měla poprvé čtyři elektromotory, z toho dva v předních kolech a dva ukryté v zadním rámu. ČTĚTE TAKÉ: Rektor ČVUT opět odolal. Akademický senát rozhodl Letošní formule váží 192 kilogramů Na letošním monopostu udělali studenti několik změn v nosné struktuře kostry formule, kterou použili poprvé loni. Zaměřili se hlavně na odstranění nedostatků předchozího monopostu a celkovou spolehlivost vozu. Studenti využili dat, které naměřili v aerodynamickém tunelu. Letošní formule váží 192 kilogramů a dokáže zrychlit z nuly na sto kilometrů v hodině za 3,2 vteřiny. Nyní se studenti chtějí zaměřit na testování. Do prvních závodů jim zbývá měsíc. Důležité podle nich bude optimální nastavení auta pro každou disciplínu. Těch je v závodu hned několik, mimo jiné je to měřená akcelerace s pevným startem či závěrečná hlavní disciplína, ve které se hodnotí výdrž. ČTĚTE TAKÉ: Vědci z ČVUT vyvinuli cihlu z recyklovatelného plastu Na odhalení nové formule se dnes přišel podívat i rektor ČVUT Petr Konvalinka. Řekl, že formule jsou fenoménem na univerzitách po celém světě, a ocenil, že se tým z ČVUT na závodech umísťuje mezi nejlepšími. V loňském roce čeští studenti vyhráli závody v Kanadě a USA. Letos se předvedou v maďarském Euroringu a na začátku srpna v Mostě.





Autor: ČTK