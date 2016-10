Studentská oslava 17. listopadu se nechce vůči nikomu vymezovat

Praha - Studenti vysokých škol chystají na 17. listopad na Albertově pokojnou a pozitivní oslavu svobody a demokracie. Prezentují ji jako apolitickou akci, na níž se nechtějí vůči žádným politickým stranám ani názorům vymezovat. Na akci by měli vystoupit také rektoři Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity Tomáš Zima a Mikuláš Bek. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovali organizátoři akce, jimiž jsou studentská část akademického senátu Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími studenty a studentskými spolky.

Oslava 17. listopadu na Albertově. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Albertov býval tradičním místem, kde si vysokoškolští studenti historické události připomínali. Loni se to změnilo, protože kvůli shromáždění Bloku proti islámu za účasti prezidenta Miloše Zemana studenti na toto místo nesměli. Letos si hned v květnu, což byl první možný termín, zamluvila Albertov Univerzita Karlova.

Památka by se neměla politicky využívat

Uskuteční se tam akce, jejímž cílem je uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii, kteří se zapsali do historie zejména v letech 1939 a 1989. Je určena nejen studentům a akademické obci, ale i široké veřejnosti.

Pořadatelé jsou přesvědčeni o tom, že památka Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii by se neměla politicky využívat. „Naším cílem je pozitivně připomenout a povzbudit to nejlepší ve společnosti a řádně uctít celou podstatu státního svátku a hodnoty, na nichž je naše moderní společnost postavena. Nikoliv vysílat negativní poselství, které by hrozilo povzbudit odstředivé tendence mezi skupinami v naší společnosti," uvedl jeden z koordinátorů akce Lukáš Kostínek.

Kromě rektorů by měl vystoupit i Pithart

Program na Albertově začne v 11.00 hodin. Přímo naváže na tradiční pietní akt uctívající památku padlých studentů z roku 1939 u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici.

Vedle rektorů a studentů by s projevem měl vystoupit také Petr Pithart. Pořadatelé ho pozvali jako osobnost spojující akademickou sféru s demokratickými změnami po roce 1989. Pithart nedávno zaujal projevem při oslavách nedožitých osmdesátin Václava Havla v Rudolfinu.

Na programu je i vystoupení pouličních umělců

Po projevech budou studenti na pódiu diskutovat a na programu jsou také koncerty studentských kapel. Událost je úzce propojena s akcí Korzo Národní 2016, kterou rovněž organizují výhradně studenti. Od 13.00 hodin do noci jsou na Národní třídu naplánovány například vystoupení pouličních umělců nebo průvod se svíčkami.

Akce na Albertově se také připojila k Festivalu svobody, který je platformou pro koordinaci akcí naplánovaných na 17. listopadu. Za Festivalem svobody stojí sedm občanských iniciativ. Jeho součástí bude také Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí nebo satirický průvod masek centrem města nazvaný Sametové posvícení.

Čtěte také: Průzkum: Pro bojkot oslav 28.října na Hradě je víc lidí než proti