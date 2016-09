Studentské volby vyhráli v osmi krajích piráti, ve třech ANO

Praha - Studentské volby do krajských zastupitelstev vyhráli v osmi krajích piráti, ve třech ANO. V Praze, kde se v řádných krajských volbách nehlasuje, dostala nejvíc hlasů TOP 09, ve Zlínském kraji hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD). V Karlovarském kraji zvítězila u studentů kandidátka PRO Zdraví a Sport. Výsledky dvoudenní akce dnes zveřejnila společnost Člověk v tísni, která volby pořádá od roku 2010. Chce jimi zvýšit zájem mladých o politiku.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Ve středoškolských volbách letos odevzdalo svůj hlas 31.867 studentů z 254 škol, možnost volit měli žáci starší 15 let. Nejvíc studentů, téměř 5000, volilo v Praze, nejméně v Libereckém kraji. Zapojilo se 124 gymnázií, 136 středních odborných škol a 34 středních odborných učilišť. Více škol než do letošních studentských krajských voleb se zapojilo do prezidentských voleb nanečisto v roce 2012 se 441 zúčastněnými školami i o rok později do studentských voleb do Sněmovny, které se uskutečnily na 434 školách.

Piráty letos vybrali studenti za vítěze ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Libereckém kraji a také na Vysočině, ve spojení se zelenými vyhráli v Ústeckém a Jihomoravském kraji a spolu ze zelenými a Změnou pro Královéhradecký kraj dostali piráti nejvíc hlasů v hradeckém kraji. ANO získalo první místo v Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském kra­ji.

Místa v zastupitelstvech

Pětiprocentní hranici, která stranám zajišťuje místa v zastupitelstvu, překročilo ve všech krajích hnutí ANO. Piráti by zastupitele nezískali jen ve Zlínském kraji, kde nekandidují, TOP 09 takto neuspěla z krajů pouze v Karlovarském. Ve většině krajů se ve studentských volbách dostala do zastupitelstva Okamurova SPD a Úsvit s Blokem proti islamizaci, v řadě krajů by zastupitele měla i některá další uskupení vystupující proti imigrantům. Z nynějších vládních stran by pětiprocentní hranici překročili lidovci i ČSSD shodně ve čtyřech krajích.

Volí se podobně jako ve skutečnosti: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných krajských volbách. „Politiky, médii ani širokou veřejností by výsledky studentských voleb neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci," uvedl ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

Studentské hlasování se většinou výrazně liší od výsledků řádných voleb. Ve volbách do Sněmovny v roce 2013 to u mladých vyhrála TOP 09 s téměř 18 procenty hlasů, v těsném závěsu za ní skončili piráti. Za prezidenta si studenti zvolili umělce Vladimíra Franze.

Řádné krajské volby se konají od 7. do 9. října. Politické strany a hnutí se utkají o přízeň ve všech regionech s výjimkou Prahy. Studenti škol v hlavním městě vybírali ze stran kandidujících ve Středočeském kraji.