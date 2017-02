O Horáčka nebyl zájem, na jeho besedu dorazil jediný student

Nemilé překvapení čekalo na prezidentského kandidáta Michala Horáčka, když přišel na besedu se studenty sušického gymnázia. Dostavil se totiž jen jeden.

Důvodem neúčasti na besedě mohl být i čas, jelikož se konala až po vyučování od 14.30 hodin.

„Pan Horáček se chtěl setkat se studenty v rámci vyučování, ale jelikož jde o kandidáta na prezidenta, což je politická funkce, tak to nebylo možné. Politická agitace ve škole není vhodná. Takto přistupujeme ke každému. Zájem školy byl, aby se pan Horáček sešel v době vyučování se studenty v rámci výchovně-vzdělávacího pořadu, kdy by studentům představil sebe jako básníka, autora písňových textů. Toto nebylo akceptováno. Nabídl jsem tedy možnost setkat se se studenty po vyučování, vyvěsil jsem plakáty. Nechtěl jsem ale z tohoto setkání dělat povinnou akci," vysvětlil ředitel sušického gymnázia Ivan Kratochvíl.

Opačný úspěch měla ale večerní talk show Radka Nakládala Škrtněte si, prosím, kde byl Horáček hostem. Kino bylo zcela vyprodané.

Čas vyhrazený pro besedu se studenty Horáček využil pro návštěvu tamní nemocnice, kde se setkal s lékařkou interního oddělení, která přijela z Ukrajiny. „Pan Horáček se zajímal o to, co ji k tomu vedlo, jaká to byla strastiplná cesta sem. Ze setkání byl nadšený," uvedl Nakládal, který ho po celý den doprovázel.

Spisovatel, básník, producent a skladatel strávil v Sušici celý den. „Navštívil Muzeum Šumavy, kde ho provedla paní ředitelka. Měl možnost dozvědět se o historii sirkařství a viděl mechanický betlém. Zavítali jsme do kostela sv. Felixe, kde se seznámil s historií kostela a připomněl si tam památku pátera Ferdy. Poznal také sušický pivovar U Švelchů, kde ochutnal pivo," řekl Nakládal.

Horáček navštívil také sušickou firmu Compo Tech, která ho zaujala výrobou stěžňů pro jachty. „Udivuje mě, že má někdo takovou fantazii. Že se sejde parta kluků, začnou vyrábět a firmu neustále rozšiřují. Je to skvělý český příběh. Moc si přeji, abychom právě tímto směrem šli, rád na takovéto lidi upozorňuji, protože jsou inspirativní. Ukazuje se, že máme pracovitost a nápaditost," uvedl Horáček.

