Superdebata Deníku se uskuteční den před volbami

Volební superdebata Deníku se uskuteční již ve čtvrtek 19. října. Deník tak uzavře sérii předvolebních setkání lídrů politických stran ve všech 14 krajích České republiky, které se netradičně odehrávaly na palubě autobusů Deníku či v sedlech jízdních kol. Do krajských debat se zapojilo více než 120 kandidujících politiků.

Předvolební debata DeníkuFoto: Redakce

Volební superdebaty Deníku se den před volbami zúčastní zástupci všech stran, kterým průzkumy dávají šance na vstup do Sněmovny. Do redakce Deníku přislíbili přijít: favorit voleb a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, místopředseda KSČM Jiří Dolejš, předseda SPD Tomio Okamura, předseda Pirátů Ivan Bartoš a dále pozvání Deníku přijala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová, místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Formát debaty bude jiný, než je zvykem. Tak jako jsme v regionech posadili politiky do autobusů a vezli je za voliči, tak i pro finální centrální debatu máme připraven netradiční formát. Nechceme jen opakovat to, co už 1000x v kampani padlo. Vzali jsme si i na pomoc čtenáře Deníku, aby nám řekli, co by je od šéfů stran zajímalo na poslední chvíli vědět,“ řekl Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Debatu zachytí Deník jak na svých webových stránkách ve formě zpráv a také videa, tak v tištěné verzi novin v následujících dnech. Čtenáři se mohou již od dnešního dne politiků ptát na to, co je zajímá. Dotazy mohou pokládat přímo zde v diskusi na webu Deník.cz, nebo prostřednictvím e-mailové adresy volby@denik.cz, nebo mohou poslat dotaz poštou na adresu Vltava Labe Media, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 a uvést heslo Volby.

Videa z mnohdy bouřlivých regionálních debat je možné nalézt na adrese denik.cz/debaty.

Na videích mj. uvidíte, jak glosují politiku voliči, v čem podle politiků spočívají problémy ve zdravotnictví, kteří politici si chtěli vyřešit spory ve křoví, kdo došel v průběhu debaty k úrazu, a přesto se statečně dostal do cíle, kdo si koho váží a neváží, jak se se vůbec snesli politici „zavření společně“ v malém prostoru a co pro nás politické strany po volbách chystají.