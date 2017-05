Superregulační úřad v Ostravě? Nápad vzbuzuje rozpaky

Zákaz kouření v restauracích a na dalších vnitřních veřejných místech, který bude účinný od 31. května, přinese podle odborníků snížení počtu infarktů. Pokles by mohl nastat v řádech týdnů především mezi lidmi do 60 let. Novinářům to dnes řekla odbornice na odvykání kouření Eva Králíková. Lékárny a centra pro odvykání podle ní v posledních týdnech evidují větší zájem kuřáků o léčbu závislosti.