Svatý grál českých filatelistů se vydražil za 1,7 milionu korun

Praha - Známka hledaná generacemi českých filatelistů byla v sobotu při aukci v Praze vydražena za více než 1,7 milionu korun s aukční přirážkou. Vyvolávací cena byla milion korun. Médiím to řekl znalec František Beneš, který potvrdil pravost exempláře. Známka s vyznačenou hodnotou "50/50h Doplatit" vyšla v roce 1927 omylem. Podle filatelistů je to nejvzácnější československá známka, která je také jediným českým zástupcem mezi raritami uznávanými ve světě.

Za ceny přes milion korun se podle Beneše prodává pouze několik československých známek. "Moc jich není, asi tři. Ale ty ostatní dvě ve světě neuznávají jako rarity, ani dokonce jako správné známky, protože nebyly součástí oficiálního vydání," uvedl Beneš. Nový majitel vydražené známky je stejně jako původní vlastník z Česka a aukce se zúčastnil po telefonu.

Ze 100 kusů se podařilo objevit jen 17

Ve vysoké ceně známky "50/50h Doplatit" se odráží i její spletitý osud. Poté, co byla koncem 20. let minulého století omylem vydána v počtu asi 100 kusů, se podařilo objevit jen 17 z nich. Dnes vydražený exemplář je ale první nalezený od roku 1939 a podle Beneše navíc tiskem odlišný od ostatních dříve nalezených. Přitom mohl skončit zapomenutý v šuplíku.

Původní majitel, důchodce z Moravy, se nedávno stěhoval do domova důchodců a mohl si s sebou vzít jen malou část své obsáhlé sbírky. Pozval si kamarády sběratele, aby si ze zbytku známek vybrali, co by se jim hodilo. Při prohlídce si však jeden z nich všiml chybotisku a majiteli doporučil obrátit se na znalce. Ten pak zjistil, že jde o pravý exemplář tuzemského "svatého grálu" filatelistů. "Do domova důchodců tak bude původní majitel známky nastupovat s docela dobrou částkou, což mu všichni srdečně přejeme," doplnil Beneš.

Známka je dobrou investicí

Pro nového majitele bude známka dobrou investicí. "Když srovnáme ceny, jakých jsme dosahovali třeba před třemi lety, tak nyní jsme u stejných známek dosáhli i více než dvojnásobku původních cen," uvedl znalec. "To souvisí jednak se všeobecnou nejistotou ve společnosti, protože známkám se vždy nejlépe daří, když se blíží těžké doby. To už naši předchůdci zjistili za protektorátu, v roce 1948 nebo 1968. Druhá věc je, že se blíží Světová výstava poštovních známek Praga 2018, a to vždy stoupne zájem investorů, aby se pak na výstavě předvedli v co nejlepším světle," dodal.

Na výstavě Praga 2018 bude možná k vidění i nejcennější dvojice poštovních známek na světě, Modrý a Červený Mauritius, které před nedávnem koupil český investor. Cenu tehdy nezveřejnil, podle odborníků mohla dosáhnout zhruba 100 milionů korun.

