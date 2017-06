Děti v hladomorně byly i dva dny bez jídla, popsala svědkyně u soudu

Dny a noci strávené potmě ve sklepě bez jídla. Bití. Podle obžaloby to vše zažily nezletilé děti v penzionu na Břeclavsku. Jejich sedmačtyřicetilý otec v úterý podruhé stanul před brněnským krajským soudem. Státní zástupkyně jej viní z týrání svěřené osoby, zbavení osobní svobody, ohrožování mravní výchovy dítěte a z nakládání s dětskou pornografií. „Hrozí mu trest pět až dvanáct let vězení," řekla státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Dvě nezletilé děti měl sedmačtyřicetiletý otec na Břeclavsku podle obžaloby zavírat do místnosti nazývané hladomorna.Foto: DENÍK/Filip Fojtík

Před soudem v úterý vypovídaly svědkyně z okolí rodiny. „Viděla jsem, že oběma dětem holil hlavu. Dívce prý proto, že mu propíchala pneumatiky na autě a navíc prý zabila králíka, řekl mi muž,“ uvedla žena, která do penzionu dojížděla uklízet.

Podle ní muž o své dceři mluvil špatně. „Říkal, že je zlá, tak jsem mu navrhla, že by měla jít do školky mezi vrstevníky. Ale on odpověděl, že ji odtud vyhodili, protože je zlá,“ popsala svědkyně část rozhovoru s obžalovaným.

Další svědkyně ve výpovědi prohlásila, že muž děti zavíral sklepa, který označoval jako hladomornu. „Nikolaj mi pověděl, že táta odvlekl sestru do hladomorny. Začal tomu tak říkat otec dětí, protože je tam zavíral třeba na dva dny bez jídla a bez světla,“ přečetl z výpovědi soudce Miloš Žďárský.

U soudu ještě žena doplnila, že dívka pro otce moc neznamenala. Ptala se ho, proč ji bije. „Protože je v ní ďábel, odpověděl mi. Prý mu jeho otec řekl, ať zavolá kněze, nebo ať to z ní vybije řemenem," popsala. Podle svědkyně se jí navíc muž svěřil, že by si nejraději najal někoho, kdo by jeho dceru zabil.

Obžalovaný ale výpověď svědkyně zpochybnil. „Jak důvěryhodné je svědectví ženy, která tvrdí, že jsem jí řekl něco já nebo můj syn. Uvedla, že jsem se jí svěřoval, to by ale znamenalo, že bych jí důvěřoval," namítl muž. Podle něj se v ženině přítomnosti z penzionu ztrácely věci.

Jako poslední promluvila u soudu zdravotní sestra, která se o dceru obžalovaného starala poté, co ji přijali do nemocnice. „Byla podvýživená. Neustále se dožadovala jídla, museli jsme jí ho i zakázat, aby jí nebylo špatně. Po celém těle měla pohmožděniny staršího data a malé tržné ranky. Na hlavě a na rukou čerstvé, levou ruku měla ošetřenou chirurgicky," vypověděla zdravotnice. Podle ní se dívka neustále vyptávala na to, zda na místě, kam jdou, bude tma.

Soud případ odročil na červenec, kdy vyslechne další svědky a znalce.