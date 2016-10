Svět se potýká s mnoha konflikty, dle Kavana je nelze řešit silou

Praha - Mezinárodní situace je nejnapjatější od konce studené války. Konflikty, které světem nyní zmítají, ale není možné řešit vojenskou silou, protože tím se pouze zakládá na nové problémy. V rozhovoru to při příležitosti svých pondělních 70. narozenin řekl bývalý český ministr zahraničí a bývalý předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Podle něj je jedním z nástrojů pro diplomatické řešení konfliktů OSN, vedle toho je ale nutné, aby se angažovaly a spolupracovaly světové mocnosti, zejména Spojené státy, Rusko a Evropská unie.

Jan Kavan.Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

"Konfliktních zón je teď několik. Já bych souhlasil s tím, že momentálně je situace nejnapjatější od konce studené války. To lze říct bez jakéhokoli přehánění," uvedl. Podle něj v Sýrii dochází ke zprostředkovanému střetu velmocí. Velkým problémem je i konflikt v Jemenu, trvalé napětí mezi Izraelem a Palestinci nebo nestabilní situace na východě Ukrajiny.

"Nejaktuálnější je řešit ty konflikty, kde umírají lidé, kde se bombarduje, kde se zabíjí, kde není bezpečné žít, To by mělo být prvořadým úkolem mezinárodního společenství," řekl Kavan.

Kromě násilných střetů považuje za závažný problém příliv uprchlíků do Evropy. "Migrační krize se nás přímo jako České republiky moc nedotýká a jsem přesvědčen, že se nás ani v budoucnu moc dotýkat nebude. Ale krize to samozřejmě je, a je třeba ji řešit i za aktivní účasti České republiky," řekl. Česko by mělo například financovat uprchlické tábory v zahraničí.

Kavan také doporučuje zaměřit se na zlepšení hospodářské situace zemí, odkud pocházejí takzvaní ekonomičtí migranti. "Myslím, že významnější zlepšení ekonomické situace afrických států by je přesvědčilo, aby zůstali doma. Tady si myslím, že Evropa podcenila své možnosti a teď na to doplácí," řekl. Dodal, že boj proti chudobě patří mezi velké cíle OSN, ale pokrok při jeho plnění je pozvolný.

Kavan také připomněl, že Rada bezpečnosti OSN je při řešení konfliktů dlouhodobě paralyzována kvůli právu veta, jež mohou uplatnit stálí členové USA, Rusko, Čína, Francie a Británie. I kvůli tomu se již desítky let hovoří o reformě OSN. Podle Kavana ale není pravděpodobné, že by k zásadnímu posunu ve fungování Rady bezpečnosti v brzké době došlo.

Lítost nad rolí Česka

Kavan, který řídil českou diplomacii v letech 1999 až 2002, vyjádřil lítost nad tím, že Česko nehraje větší roli ve světové politice. "Doufal jsem, že česká zahraniční politika bude mít ve světě větší vliv a bude brána vážněji. A to nejen v rámci Evropské unie, ale i v rámci OSN," řekl. Podle něj má Česko co nabídnout díky svým historickým zkušenostem s různými politickými režimy.

Po odchodu z Černínského paláce se Kavan stal zatím jediným Čechem v čele Valného shromáždění OSN. Kontakty z té doby mu otevírají dveře při působení v nadacích, které se zabývají bezpečností v Evropě, i při jeho práci předsedy představenstva Česko-slovensko-íránské obchodní komory.

"Současný ministr zahraničí Íránu (Mohammad Džavád Zaríf) byl velvyslancem Íránu při OSN v době, kdy já jsem byl předsedou Valného shromáždění. Nyní není tak složité s vedením íránské vlády jednat," řekl. Své jméno chce využít při podpoře českého exportu do Íránu, který vidí jako perspektivní trh zejména pro české firmy působící v energetice, strojírenství a petrochemii.