Svobodní a Soukromníci si stěžují na diskusi v České televizi

Praha - Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v pátek podala Strana svobodných občanů spolu se Stranou soukromníků ČR. Důvodem je to, že televize nepozvala jejich zástupce do takzvané superdebaty před krajskými volbami, která se bude vysílat 6. října. Obě strany o tom dnes informovaly v tiskové zprávě. Televize podle nich postupuje protiprávně.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Svobodným a Soukromníkům vadí to, že je má v debatě reprezentovat zástupce strany Starostové a nezávislí (STAN), se kterou tvoří předvolební koalici v Plzeňském kraji. „Programové priority STAN jsou v ostatních 12 krajích ČR (kde s nimi nespolupracujeme), zásadně odlišné," tvrdí stěžovatelé. Televize podle nich měla do studia pozvat zástupce Soukromníků či Svobodných, jako to učinila v případě debat ve Zlínském a Středočeském kraji.

Na superdepatu si stěžovali i Piráti

Svobodní a Soukromníci považují rozhodnutí ČT nepozvat do superdebaty jejich zástupce za „nezákonné, neobjektivní a odporující férové předvolební soutěži." Pravidla účasti v pořadu podle nich hrubě znevýhodňují koalice oproti samostatně kandidujícím stranám.

Na výběr účastníků chystané předvolební debaty si u RRTV už dříve stěžovala Česká pirátská strana. Vadilo jí to, že televize chtěla do studia pozvat pouze lídry stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. ČT pak změnila pravidla debaty tak, že do závěrečné předvolební debaty pozve jednoho zástupce samostatně kandidující politické strany nebo hnutí, které získaly podle svého volebního potenciálu pozvání alespoň do dvou jednotlivých krajských debat.