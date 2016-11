Syna jí spálili, než ho mohla pohřbít. Nevěří, že se zabil. U soudu neuspěla

Brno – Na jedné straně ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra. Na straně druhé matka, která nemohla pohřbít svého syna. „Doteď nejsem schopná přijmout jeho smrt, nemohla jsem se rozloučit," říká. Syn ženy se podle policistů oběsil v květnu roku 2013 ve svém bytě. Jeho tělo pohřební ústav bez vědomí rodiny předčasně spálil. Žena s tímto postupem nesouhlasila, obvinila navíc policisty z manipulace s důkazy. Smrt jejího syna podle ní vůbec nebyla sebevražda, ale vražda. Za způsobenou újmu chtěla šest milionů, Městský soud v Brně v pondělí její stížnost zamítl.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Policisté při ohlašování smrti rodině sdělili, že je synovo tělo rozteklé po podlaze a prolezlé červy. Popsaným stavem těla zdůvodnila i pohřební služba jeho předčasnou kremaci. „Devátého května jsme objednali kremaci, normální pohřeb prý nebyl možný. Druhý den ho bez našeho vědomí a jakékoliv důstojnosti spálili. Podle jejich tvrzení tělo nešlo ani obléct, spálili ho nahého," řekla matka.

CHTĚLA VYHLÁSIT PÁTRÁNÍ

Syna nebyla ani identifikovat. „Neměl běžný pohřeb, neměl rakev. Podle psycholožky mi chybí přechodový rituál pohřbu, dokonce jsem po něm chtěla vyhlásit pátrání" zdůvodňuje žena svou citovou újmu.

Podle samosoudkyně Ivany Chlupové ale nemohla žádná nehmotná újma vzniknout. „To by šlo pouze v případě, že by bylo vydáno nějaké trestní rozhodnutí, nadřízený orgán by je následně zrušil a tím vznikla nějaká újma. Nic takového se ale nestalo," uvedla.

Soud nemohl vyhovět ani stížnosti na chování policistů, i kdyby nějak pochybili. „Museli jsme uznat námitku pro promlčení, kterou podalo ministerstvo vnitra," vysvětlila soudkyně.

Právní zástupce ministerstva vnitra Jaroslav Neuman trvá na tom, že policie nepochybila. „Případem se zabývala i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která je zcela nezávislá. Obžaloba tedy nemůže argumentovat tím, že policie spadá pod ministerstvo vnitra," uvedl minulý týden.

O pochybení policie je ale žena přesvědčená. Ze smrti svého syna viní osobu napojenou právě na strážce zákona. „Jsem přesvědčená, že za to mohl známý mého syna, má kontakty na policii, proto ho kryli. Už s ním měl konflikt v roce 2010," popsala.

NEVYSVĚTLENÁ ZRANĚNÍ

Žena upozornila také na údajná nevysvětlená synova zranění, kterých si všimla na fotografiích těla. „Dlouho jsem se bála na fotky podívat, po tom, jak jeho stav popsali. Rozhodně na tom ale nebyl tak špatně, aby nešel normálně pohřbít. Navíc jsou na fotografiích vidět na těle zranění, která nám nikdo neosvětlil," uvedla. Po zhlédnutí fotek chtěla odškodné navýšit na dvacet milionů. U soudkyně ale neuspěla.

Mezi další zvláštnosti případu patří podle ženy chybějící důkazy, jako je provaz, na kterém se měl její syn oběsit a jeho oblečení. „Ústav soudního lékařství provaz spálil, nechápu proč. Jeho oblečení vyhodili, prý to byl biologický odpad," sdělila.

Rozhodnutí soudu je nepravomocné. Ačkoliv matka neúspěch předpokládala, počítá s odvoláním. „Rozhodně budu bojovat dál. Mě ani mého syna už to nezachrání, ale může to v budoucnu pomoct někomu dalšímu, komu by se stala podobná věc," řekla.

ELIŠKA SRNCOVÁ