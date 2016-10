Syna z výtahu po desítkách minut vysekával otec

Pardubice - Hasiči, strážníci a nakonec i policie vyjížděli do pardubického Paláce Atrium k záchranné akci.

V proskleném výtahu, který se kvůli poruše zastavil, zůstal uvězněn šesti a půl letý chlapec. Doprava osob výtahem v centru totiž nemá věkové omezení pro samostatně cestující osoby. Poté, co se čas jeho nedobrovolného pobytu blížil ke čtyřiceti minutám, se do záchranné akce ze strachu o dítě vrhl sám otec. Kladivem a dvěma šroubováky, které přinesla ochranka centra, se do dvojitých dveří pustil poté, co syn už po dlouhém čekání začínal klepat a strachem panikařit. Teprve v průběhu záchrany dorazili pozdě zavolaní hasiči.

„Otec svou akci vysvětlil jako využití ustanovení o krajní nouzi. Při sekání do výtahových dveří však utrpěl četná řezná poranění rukou. S nimi byl předán k ošetření záchranné službě. Celý případ si převzala k dořešení státní policie," uvedla mluvčí pardubických strážníků Blanka Holešovská.

"Ve chvíli, kdy na místo dorazili hasiči, bylo již dítě z výtahu venku. Dle zjištění zasahujících hasičů však bylo možno chlapce vyprostit i bez použití násilí při spuštění kabiny o jedno patro níže. Proč nebyli hasiči včas přivoláni na místo události už není otázka na nás," uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.