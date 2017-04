Táborům v blízkosti vod hrozí kvůli zákonu konec

Uplatňování vodního zákona ohrožuje pořádání dětských táborů v okolí řek. Jde o ustanovení, které zakazuje v aktivních zónách záplavových území kolem řek zřizovat kempy a tábory. Orgány ochrany životního prostředí a úřady některých obcí kvůli tomu nechtějí tyto tábory povolovat.

Problém se v současné době dotýká asi 40 táborů a další se objevují. Novinářům to na dnešním briefingu ve Sněmovně řekl předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv (SMS) a starosta Kamýka nad Vltavou Petr Halada.

Zákon o vodách stanoví, že v aktivní zóně záplavových území se kromě jiného nesmí zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Halada uvedl, že problém vzniká v souvislosti s vytyčováním těchto aktivních zón. Problém by podle něj vyřešila změna zákona. "Určitě by se měl změnit ten paragraf 67 odstavec 2, kde by v tom paragrafu měla být možnost konat ty letní stanové tábory, které tam budou pouze po dobu letních prázdnin," řekl ČTK a Českému rozhlasu.

Poznamenal, že nebezpečí v době bleskových povodní může hrozit kdekoli. "Nám se stalo, že tábor byl vyplaven a v žádné aktivní zóně nejsme a museli jsme evakuovat děti," řekl.

Sdružení nyní proto ve spolupráci se senátorkou Miluší Horskou, ministerstvy životního prostředí a zemědělství pracuje i Českou radou dětí a mládeže na tom, aby jak tento problém vyřešit. "A aby se v těchto lokalitách letní tábory, pokud se konají dlouhodobě a řadu, mohly nadále konat," dodal. Je podle něj zbytečné je rušit.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková sdělila, že zákon v současné době již umožňuje stanování v aktivních záplavových zónách, ale zakazuje umisťování zázemí tábora v těchto zónách. "Je to z bezpečnostních důvodů, protože pokud se části tohoto zázemí dostanou do koryta řek, tak to zhoršuje průběh povodně. Je to extrémně rizikové," uvedla.

Poukázala na to, že obce jsou povodňovými orgány a jsou odpovědné za průběh protipovodňových opatření. "My je v tom chápeme, že jsou s ohledem na klimatickou změnu, která stále častěji vyvolává extrémy počasí, obezřetné a nechtějí uvádět samotné táborníky nebo své občany v extrémní riziko," dodala mluvčí.