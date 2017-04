Tatínkové budou mít týdenní dovolenou po narození dítěte, schválil dnes Senát

Otcové získají nárok na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte. Dobrovolní hasiči a další záchranáři budou pobírat vyšší nemocenskou. V novele o nemocenském pojištění, jež předpokládá i rozšíření nároku na sirotčí důchod, to dnes schválil Senát.

Otcovská dovolená je v Evropě už standardem a v průměru trvá dva týdny. Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE

Muži budou moci podle novely, kterou teď dostane k podpisu prezident, nastoupit na týdenní volno do šesti týdnů po narození potomka. Volno by měli dostat i tehdy, pokud je žena s potomkem v nemocnici. Pokud odváděli nemocenské pojištění, budou z něj dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Otcovská by měla podle vlády posílit vztah mezi rodiči a potomkem a motivovat muže, aby se do péče víc zapojili.

Nárok na otcovskou budou mít podle předlohy muži, kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud. V takovém případě by mohli na tuto dovolenou nastoupit do sedmi let věku dítěte.