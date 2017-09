Ultimátum taxikářů vypršelo. Na příští týden chystají protestní jízdu

V pátek odpoledne vypršelo ultimátum, které dali pražští taxikáři primátorce Adrianě Krnáčové. Požadují regulaci služby Uber a narovnání podmínek klasické taxislužby a Uberu. Primátorka ultimátu nevyhověla. Proto se plánují další protesty.

Podle informací ČTK chystají taxikáři příští týden protestní jízdu Prahou.

Ultimátum vypršelo ve tři hodiny odpoledne. Podle taxikářů porušují řidiči Uberu silniční zákon a po primátorce žádají, aby se k situaci jasně postavila a řekla, jak jí bude řešit. Taxikáři nevylučují generální stávku a možnou blokádu města. V pátek odpoledne taxikáři potvrdili, že připravují protestní jízdu, která se uskuteční příští týden.

Primátorka po uplynutí ultimáta prohlásila, že je ochotná si s taxikáři promluvit, ale odmítá vyjednávat s těmi, kteří napadali řidiče Uberu na letišti Václava Havla. „Jsem připravena sejít se se zástupci taxikářů, ale určitě ne pod nějakými ultimáty nebo hrozbami stávek. Pokud se najde nějaký zástupce, který bude mít jasný mandát a nebude patřit mezi ty, kteří vyhrožují stávkami a napadají ostatní řidiče, tak jsem připravena sednout si ke stolu a vyjasnit si, co Praha může dělat a co dělá. To je očividně věc, kterou někteří taxikáři nechápou, a já bych byla ráda, aby v tom bylo jasno,“ řekla Krnáčová.

Magistrát tvrdí, že je na případný protest taxikářů připravený a míní zasáhnout. Podle primátorky může magistrát řidiče Uberu jen kontrolovat. Příslušnou změnu zákona smí provést pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu.