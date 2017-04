Taxislužba Uber? Velmi mě zklamala, stěžuje si řidička

Taxislužba Uber k nám vlétla jako laciná a přitažlivá volba ke klasickému taxi. Uber nalákal řadu šoféru-zelenáčů, mezi nimi i Danielu Vrbů. Počáteční nadšení vystřídaly rozpaky a deziluze, které si řidička nenechala pro sebe.

Pro taxislužbu Uber jste vozila více než rok. Čím vás Uber zaujal?

Daniela Vrbů: Byl to dokonce rok a půl. Funkční aplikaci, byť ne stále využívanou, jsem měla dva roky. A jak jsem se k tomu dostala? Odjakživa jsem chtěla vyzkoušet si práci taxikářky. Ve chvíli, kdy jsem si řekla, že to zkusím jako přivýdělek, objevil se Uber. Bylo mnohem snazší začít jezdit pro Uber než pro legální taxi-společnost, a to kvůli nesrovnatelným nárokům na řidiče. Uber při vstupu na trh cílil na potenciální řidiče se zájmem o moderní technologie, ale s nulovou zkušeností s taxikařinou. Protože kdokoli s touto zkušeností by do toho nikdy nešel, a to ani na začátku, kdy byly podmínky pro řidiče mnohem příznivější než dnes. A jak už to bývá, Uber zaujal nezkušené řidiče především tím, že vypadal jako příležitost pro snadno vydělané peníze.

V čem aplikace Uber spočívá…

Daniela Vrbů: Aplikace propojuje zájemce o svezení s nejbližším řidičem. Ten až do chvíle nástupu do vozu netuší, kam chce zákazník odvézt. Jinak je princip úplně stejný, jako u taxikařiny. Zákazník tvoří poptávku a řidiči nabízejí své služby. Není to v žádném případě spolujízda, protože řidiči zákazníky vozí za účelem zisku a jen a pouze do cíle, kam chce zákazník; není to tedy tak, že by řidič cestou za svým cílem někoho svezl, jako je tomu u skutečné spolujízdy.

Jaká jsou kritéria pro taxi-práci v systému Uber?

Daniela Vrbů: Zpočátku byla minimální. Čistý trestní rejstřík. Řidičák nezatížený mnoha body. Auto mladší deseti let. Později přibyla nutnost vlastnit koncesi pro přepravu osob, naopak zmizela nutnost mít k dispozici vlastní (rodinný, firemní…) vůz, protože se objevily takzvané flotily, což je střední článek, který je místo řidiče partnerem Uberu a poskytuje vozy řidičům, kteří jsou jeho zaměstnanci. Většinou se jedná o podnikatele, který si hromadně pronajme větší množství vozů a za určitých – většinou extrémně nevýhodných – podmínek, je nabídne potenciálním zaměstnancům, nejčastěji lidem v existenční tísni. Až vás poveze ukrajinský řidič, možná patří právě k těmto novodobým otrokům, kteří řídí v šestnáctihodinových směnách za 60 korun na hodinu.

Co je Uber? Alternativní taxislužba amerického provozovatele Uber funguje přes aplikaci v chytrém mobilu. Aplikace umožňuje zákazníkům spojit se přímo s registrovanými řidiči, kteří jezdí obvykle levněji než tradiční taxislužba. V Praze funguje od roku 2014, nyní se rozjíždí v Brně.

A typický řidič Uberu? Jak "vypadá"?

Daniela Vrbů: Hlavní skupiny jsou dvě. Řidiči, kteří jsou partnery Uberu a jezdí na sebe; a řidiči, kteří jsou zaměstnanci majitele flotily, vlastníka koncese a partnera Uberu. Podobně, jako pohrdají taxikáři řidiči Uberu, pohrdají nezávislí řidiči Uberu těmi z flotil. Co se týče jednotlivých životních příběhů, dřív to bylo pestřejší. Skutečně řídila spousta lidí, kteří měli různá zaměstnání a Uber jezdili jako přivýdělek, někdo dokonce jen jako relax. Dirigent, fotograf, majitel uklízecí firmy, novinářka… Dnes zůstali hlavně ti, kterým nic jiného nezbývá. Většinu tržeb Uberu tvoří řidiči, kteří jezdí fulltime, a to klidně 100 hodin týdně, protože jinak by se neuživili. Uber vám řekne, že většinu řidičů tvoří ti, kteří mají ještě jinou práci. Jistě, ale on do toho počítá i ty, kteří vyjedou jednou za měsíc. Nicméně Paretovo pravidlo (20 procent aktivit přinese 80 procent zisků, pozn. red.) zná každý. Tržby i dostupnost pro zákazníka tvoří ti, kdo jezdí fulltime, ať už vlastním vozem, nebo jako řidiči flotil.

Jaké jsou příjmové podmínky – ve srovnání s běžnými taxi provozovateli? Kolik si lze za den vydělat?

Daniela Vrbů: Když řídíte legální taxi, vaše náklady jsou enormní. Buď si ničíte vlastní vůz a musíte započítat vysokou amortizaci, nebo platíte taxikářský operativní leasing. Náklady na kilometr s vlastním vozem jsou odhadem průměrně 7,50 na kilometr (těžko se to určuje přesně, protože záleží samozřejmě na tom, co máte za auto), přičemž počet "prázdných kilometrů" je vyšší než těch obsazených. To znamená, že tržba na kilometr činí třeba jen 12 korun, i když jezdíte za magistrátní (tedy ten nejvyšší) tarif. To nezní moc lákavě, že? A pokud máte taxikářský operativní leasing, náklady na kilometr máte sice jen za naftu, ale za pronájem auta zaplatíte třeba 24 tisíc Kč měsíčně (běžná cena za staršího Superba). K tomu připočtěte 16 tisíc za naftu a 8 tisíc za dispečink. To znamená, že když vyjezdíte 48 tisíc, jste na nule. To také nezní moc lákavě a asi už chápete, proč by žádný taxikář nikdy nejezdil Uber, kdy po zkalkulování prázdných kilometrů činí tržba na kilometr takových 6 korun.

Řidič Uberu má auto, které nemusí splňovat přísné podmínky pro taxislužbu, a jeho náklady jsou tak mnohem nižší. To Uberu umožňuje vést cenovou válku. Odhaduji na základě vlastní zkušenosti, že za směnu má řidič taxíku tržby dvakrát až třikrát vyšší, ale zároveň musí pokrýt dvojnásobné náklady. Každý jsme jiný a jinak pracujeme, tak se nějaká konkrétní čísla špatně odhadují, navíc máte někdy štěstí a jindy ne, ale dá se říci, že jako řidič běžného dispečinku máte za 12 hodin řekněme 4000 korun hrubých tržeb. Uber řidič za stejnou dobu vyjezdí polovinu, ale má nižší náklady. Někdy Uber řidič vyjezdí i víc než taxikář - pokud má štěstí na takzvané ceny ve špičce nebo natáhne cizince, který jeden na letiště, pomocí tzv. podkovy – tedy vezme to co nejdelší cestou po okruhu a ještě si nechá proplatit tzv. letištní mýtné. Ale pokud se ale jedná o zaměstnance flotily, vyjezdil třeba jen 700 korun, protože bere odměnu za hodinu práce. Má to však v čistém.

S jakými komplikacemi jste se při práci pro Uber setkala?

Daniela Vrbů: Celou dobu jsem byla nervózní kvůli nevyjasněnému legálnímu statusu řidiče a hrozbě vysokých pokut. Celou dobu jsem se průběžně ptala vedení, jak pokračuje vyjednávání s úřady. A Uber celou dobu lhal s tím, že vede "konstruktivní dialog". Ve skutečnosti začala vyjednávání až letos v rámci pracovní skupiny na ministerstvu dopravy, která zahrnuje zástupce taxikářů, Uberu, ministerstev, magistrátu atd.

Celou dobu jsem byla také v napětí kvůli cenové politice Uberu. Stačí vám kalkulačka, abyste věděli, že řízení pro Uber vlastním autem není výdělek, ale "půjčka", kterou si berete na hodnotu svého vozu. Ta se snižuje a snižuje, Uber z toho má provizi, a vy nakonec nemáte vůbec nic, ba ani to auto. Uber několikrát svévolně změnil – jinými slovy zhoršil – cenové podmínky, za kterých řidiči jezdí.

Každý se také určitě setkal s nevraživostí taxikářů, kterým se v tomhle opravdu nedivím.

A v neposlední řadě, zvláště cestující z ciziny se k řidiči Uberu často chovají jako k onuci. Je to zvláštní jev, kterého jsem si všimla i jako taxikářka – čím je nižší cena, za kterou jedete, tím více se zvyšuje pravděpodobnost zážitku s nepříjemným zákazníkem. A Uber má ceny… velmi nízké. A tomu odpovídá i sociální skupina lidí, která s ním jezdí. A když nastane nějaký problém, je to taková zvláštní věc, ale Uberu se nedá zavolat. Ba se jim dokonce nedá ani napsat! Jediné, co je možné, je doklikat se přes příšerné menu skrz aplikaci. Nouzové telefonní číslo byla první věc, kterou Uber zrušil. A nakonec zrušil i ten mail.

Jsou mezi šoféry Uberu tendence "natahovat" zákazníka?

Daniela Vrbů: Samozřejmě. Dokonce existuje facebooková skupina, kde se tím řidiči vzájemně chlubí. Nejčastější je již zmíněná podkova, tedy cesta na letiště přes Barrandov. Zahraniční turista netuší, že jede trojnásobně dlouhou trasu. Naopak je často ubezpečen, že je to takto nejrychlejší. Také si můžete všimnout, že řidiči Uberu jezdí se zákazníky "jak s hnojem". Třeba třicítkou po magistrále. Pochopitelně, zákazník totiž platí i za čas strávený v autě.

Jaké nedokonalosti tkví v systému Uber?

Daniela Vrbů: Nejdůležitější je samotná skutečnost, že jízdné nepokryje řidiči náklady. Tohle je samozřejmě každého věc, pokud chce tuto nadnárodní společnost ze svého majetku dotovat, ale stejně tak by se dalo říci, že je každého věc, když si koupí na prezentaci předražené hrnce. Další nedokonalostí jsou nízké nároky na řidiče. 95 procent z nich je odkázáno na navigaci. Jejich znalost města je nulová. A jak každý taxikář ví, navigace rozhodně není dokonalým nástrojem.

Mám za to, že samotné taxikářské zkoušky nemají moc smysl svým obsahem, ale mají smysl svým samotným principem, protože vyžadují vůli se připravit. Protože nejsou úplně lehké, máte pak jistotu, že vás neveze s prominutím úplný debil. To u Uberu nemáte. Tam vás zvláště za dnešních okolností často sveze řidič, který ani neumí česky. Zákazníkovi tyhle věci mohou být jedno. Chce se dostat z bodu A do bodu B. Nezáleží mu na tom, jestli ho veze otrok, nebo člověk, který vede důstojný život. Tahle ignorace je spíše problémem celé společnosti než Uberu jako takového. Ten je pouze nesmírně agresivním predátorem, kterému ostatní dovolili se takhle chovat a ještě mu skočili na řeči o sdílené ekonomické a evoluci v taxislužbě. Ve skutečnosti je Uber evolucí v taxislužbě asi tak stejně, jako je praní špinavých peněz evolucí finančnictví nebo obchod s orgány evolucí medicíny. Prostě mutace stávajícího systému, která naprosto ignoruje zákony i dobré mravy a hledí jen na svůj prospěch.

Proč jste se rozloučila s prací pro Uber? Za jakých okolností?

Daniela Vrbů: Byla jsem velmi zklamaná z jejich lhaní, mlžení a cenové politiky. S vedením jsem měla řekněme nadstandardní vztahy a původně jsem chtěla Uberu dokonce pomoci. Je toho hodně, co mě na Uberu trápilo víc a víc. Ať už se jedná o přístup k řidičům, kteří ve skutečnosti dotují celý Uber a mladé hipstery v kancelářích, kteří si nikdy nezkusili, jaké to je dělat tuhle práci. Zklamalo mě, jak neobratně a trapně mlží ohledně důvodů už druhého snížení cen jízdného. Podle jejich prohlášení to mělo být na žádost řidičů, kteří chtěli více jízd! Ve skutečnosti se jedná o globální politiku Uberu, tedy penetrovat trh, nalákat řidiče na určitý standard a potom jim metodou pomalého vaření žáby snížit tržby na kilometr tak, aby museli najezdit více kilometrů a obsloužit tak více zákazníků.

Byla jsem zklamaná i z toho, jak okatě a s jakou drzostí ignorují pravidla, která ostatní dodržují. Tohle není fér hra. Zklamalo mě také, že otevřeně podporuje flotily, které zaměstnávají lidi v nouzi za velmi nedůstojných podmínek.

Nedávno mě pobavila ještě jedna věc. Uber mi samozřejmě zablokoval aplikaci. Vůbec se tomu nedivím, protože jsem se nijak netajila změnou svého postoje a nebála se Uber veřejně kritizovat. Do očí mi řekli, že je to kvůli mým aktivitám. Ale když jsem i tuto skutečnost zveřejnila, Uber přispěchal s prohlášením, že mě zablokoval kvůli stížnostem zákazníků! Byl to pro mne osobně důležitý moment, protože jsem jasně věděla, že lžou (ostatně moje hodnocení na platformě Uber Black bylo v okamžiku blokace 4,89). Dokonce drze přidal tvrzení, že k takovému kroku přistupuje až po několikerém upozornění. Což je pikantní i v tom, že se mnou zablokovali ze stejných důvodů další bývalé kolegy, a samozřejmě je na nic předtím neupozornili (protože nebylo na co). Jestliže jsem měla do té doby trochu výčitky, že jsem nepokračovala v dobrých vztazích a pokusech něco změnit zevnitř, nyní už je nemám.

Od Uberu jsem přešla k běžnému taxi a ráda bych řekla, že jsem nyní spokojená, ale samozřejmě nejsem. Celý trh je totiž cenovou válkou nesmírně pokřivený a vůbec není jisté, zda se to nějakým způsobem povede napravit.