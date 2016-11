Brno - Poslanec Jeroným Tejc bude kandidovat na prvního místopředsedu ČSSD. Rozhodl o tom dnes Městský výkonný výbor ČSSD v Brně. Sjezd strany se uskuteční v březnu, rozhodovat bude i o předsedovi. Tejc na předsedu kandidovat nechce. Některé okresní organizace v Jihomoravském kraji podporují na předsedu současného šéfa strany a premiéra Bohuslava Sobotku. Tejc se o post místopředsedy ucházel už v loňském roce, ale ve druhém kole prohrál s ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Jeroným TejcFoto: Deník/Martin Divíšek

Tejc byl nominován jako kandidát na statutárního místopředsedu, podpořilo ho 17 členů z 25 přítomných. Řekl, že na předsedu kandidovat nechce. "Poslední týdny mě řada členů sociální demokracie oslovila, abych na předsedu kandidoval. Já si toho vážím, ale nemohl jsem tuto výzvu přijmout. Pokud bych uspěl jako předseda, znamenalo by to velmi pravděpodobně pád vlády šest měsíců před volbami. Nedovedu si představit, že by předseda, který je premiérem, neobhájil svou funkci," řekl Tejc. Podle něj by to pak přinejmenším zavedlo ČSSD do krize. "Do konání voleb bychom se z ní pak nemuseli vymanit," dodal Tejc.

Rozdělení funkce předsedy ČSSD a premiéra navrhuje jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Ten míní, že Sobotka tápe a nemá plán, jak zastavit pokles volebních preferencí sociální demokracie. Nový předseda strany by se podle představ Zimoly s premiérem navzájem podporoval před sněmovními volbami. Sobotka návrh označil za nesmysl.

Podle Tejce je ČSSD v krizi. "Jednobarevné vedení, které si vybral Bohuslav Sobotka na posledním sjezdu, nedokázalo zvrátit náš slabý volební výsledek, který jsme měli v posledních sněmovních volbách. Naopak jsme znovu zaznamenali propad a potřebujeme změnu," uvedl Tejc a volá po změně programu. "Měli bychom upustit od témat, která jsou možná pro někoho podstatná, ale netrápí většinu lidí. Je to například mateřská pro muže, adopce homosexuálními páry nebo zákaz kouření v zoo. Měli bychom se věnovat tomu, co je podstatné, jako například zaměstnanci, drobní podnikatelé, kvalita potravin, ale také aby firmy investovaly díky daňovým zvýhodněním a aby se důchody lidí, kteří poctivě pracovali 30 nebo 40 let, přiblížily průměrné mzdě," doplnil Tejc.

Jeho nominaci na místopředsedu může v lednu podpořit i krajská konference strany. Ta bude zároveň volit jihomoravského předsedu. O tento post se chce Tejc ucházet. Nyní je jihomoravským předsedou hejtmanův náměstek Roman Hanák.

Bývalý předseda brněnské ČSSD a bývalý předseda poslaneckého klubu strany Tejc je ve Sněmovně přes deset let. Po říjnových volbách do Sněmovny v roce 2013 se tajně sešel spolu se stranickými kolegy Michalem Haškem, Zdeňkem Škromachem, Jiřím Zimolou a Milanem Chovancem s prezidentem Milošem Zemanem na tzv. lánské schůzce. Část vedení ČSSD se pokusila odstavit předsedu strany Sobotku od vyjednávání o vládě. Předsednictvo k tomu přijalo usnesení, avšak Sobotku pak podpořily krajské organizace a ústřední výkonný výbor strany usnesení předsednictva zrušil. Hašek se Škromachem se pak vzdali funkcí místopředsedů strany, Tejc opustil post předsedy poslaneckého klubu.