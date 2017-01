Tejc chce, aby soudy mohly zakázat řízení pachatelům na drogách

Brno 9. ledna - Soudy možná v budoucnu dostanou pravomoc zakázat řízení auta nebo letadla lidem, kteří se jakéhokoliv trestného činu dopustí pod vlivem drog.

Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) navrhne změnu trestního zákoníku. V současnosti lze uložit zákaz činnosti až na deset let jen v případě, že trestný čin souvisel právě s konkrétní zapovídanou činností.



U zákazu řízení motorového vozidla tedy spáchaný trestný čin musí mít spojitost právě s automobilismem, typicky jde o jízdu pod vlivem návykové látky. Tejc chce možnost zákazu řízení rozšířit na všechny trestné činy spáchané pod vlivem omamné či psychotropní látky - třeba výtržnictví nebo drogové delikty.



Cílem je podle Tejce ochrana společnosti před narkomany, kteří páchají trestnou činnost pod vlivem drog, mají řidičské oprávnění a za volantem mohou být nebezpeční. Soudy by po změně trestního zákona dostaly možnost v každé kauze individuálně zvážit, zda je zákaz řízení auta namístě, anebo zda pachateli zůstane oprávnění řídit motorové vozidlo, případně pilotovat letadlo.



"Jestli někdo konzumuje drogy, páchá výtržnosti pod vlivem omamných látek, pak není důvod, aby měl řidičský průkaz," řekl novinářům Tejc. Připomněl, že už nyní existuje možnost odebrat řidičský průkaz lidem, kteří neplatí výživné. Tam je podle něj vazba mezi prohřeškem a postihem ještě volnější než u jeho návrhu.



Tejc nechce podávat samostatný návrh na změnu trestního zákona. Spíše se pozměňovacím návrhem připojí k některé z dalších novel trestního zákoníku, které bude v první polovině letošního roku projednávat Poslanecká sněmovna. V případě schválení by soudy novou pravomoc dostaly během příštího roku.



