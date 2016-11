Tejc chce více práce pro vězně, mohli by vyrábět nábytek pro stát

Brno - Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) chce zvýšit zaměstnanost vězňů. Uplatnění by mohli najít ve výrobě nábytku, který by dělali pro státní organizace, řekl dnes Tejc novinářům v Brně. Díky tomu by vězni získávali kvalifikaci, vydělávali by peníze na dluhy a stát by ušetřil za levnější nábytek. Tejc proto navrhne změnu zákona o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě by státní organizace nemusely vypisovat výběrové řízení na nábytek, ale jeho výrobu mohly rovnou zadat Vězeňské službě ČR. Poslanec uvedl, že v zemi je přes 20.000 vězňů, jejich zaměstnanost je kolem 55 procent.

Jeroným TejcFoto: Deník/Martin Divíšek

Například ve věznici v Mírově podle Tejce vyrábí nábytek 25 vězňů, kteří ho loni vyrobili zhruba za 23 milionů korun. "V západních zemích je tato forma práce pro vězně běžná. Na Mírově by se mohla výroba rozšířit dvojnásobně a podobně by se dalo pracovat i v dalších věznicích. Mohli bychom tam postavit výrobní haly," uvedl Tejc.

Podle něj je však nutná změna zákona o zadávání veřejných zakázek. Nyní totiž organizace musejí vypisovat výběrové řízení, výjimkou jsou podlimitní zakázky v řádu několika milionů. Tejc chce buď výjimku rozšířit bez finančního limitu, druhou možností je doplnit odstavec zákona o větu, že zakázkou není plnění mezi organizačními složkami zadavatele. "Pokud by se to změnilo, organizace, jako například policie, státní zastupitelství nebo soudy by výběrové řízení vypisovat nemusely a zrovna by zakázku zadaly Vězeňské službě ČR," řekl Tejc. Změnu se pokusí zahrnout do některé z novel. "Už jsem to částečně konzultoval s vězeňskou službou i ministerstvem pro místní rozvoj. Po debatě bychom navrhli způsob, který bude vhodný a v souladu s evropským právem," doplnil Tejc.

Podle něj by měla výroba nábytku vězni několik výhod. "Byla by menší administrativa, vězeňská služba by měla zisk a s ohledem na nízké platy vězňů by ho mohla vynaložit na opravy budov nebo budování nových kapacit pro výrobu. Ušetřil by stát za nižší cenu nábytku než u firem a vězni by získávali kvalifikaci a po propuštění by se zapojili do normálního života s prací. Navíc by po dobu výkonu trestu vydělávali peníze na dluhy nebo na své děti," řekl Tejc. Změnu by chtěl stihnout ještě do konce tohoto volebního období, které končí v příštím roce.