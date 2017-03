Tejc ostrouhal. Prvním místopředsedou ČSSD je opět Chovanec

Ministr vnitra Milan Chovanec zůstane statutárním místopředsedou ČSSD. Předseda plzeňských krajských sociálních demokratů, kterého si jako svou pravou ruku přál předseda strany Bohuslav Sobotka, získal v prvním kole 379 hlasů. Stejně jako před dvěma lety tak porazil Jeronýma Tejce, který dnes dostal 280 hlasů. Volební kvórum bylo 347 hlasů.

Chovanec šel do volby jako mírný favorit. Do funkce statutárního místopředsedy ho navrhovalo deset krajů, Tejce podpořily kromě domovské jihomoravské ještě další dvě organizace. Oba dva kandidáti dostali i po jedné nominaci na řadového místopředsedu.

Sobotka dlouhodobě avizoval, že by si do funkce přál právě Chovance. Obával se, že v případě zvolení Tejce by tým nebyl jednobarevný a mohly by z něj zaznívat různé hlasy.