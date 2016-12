Tejc se nechce vracet k chybám, ČSSD nabídne programové priority

Praha - Kandidát na prvního místopředsedu ČSSD Jeroným Tejc na sobotním jednání širšího vedení strany v Praze představí konkrétní návrhy programových priorit. Řekl to dnes v Poslanecké sněmovně. V projevu se nechce příliš vracet k chybám, které podle něj strana udělala v krajských a senátních volbách, ale hledat cestu, jak zatraktivnit značku ČSSD a stranu zlepšit a modernizovat.

Jeroným TejcFoto: Deník/Martin Divíšek

Tejc byl po volbách kritický na adresu premiéra a předsedy strany Bohuslava Sobotky, vyzval ho například k tomu, ať se nechá zvolit všemi členy, namísto obvyklého hlasování na sjezdu. Sobotka to označil za nesmysl, který by uškodil ČSSD. Své kritiky vyzval, ať se mu postaví přímo v souboji o funkci předsedy. Tejc se uchází o pozici místopředsedy, Sobotka si ale přeje, aby ji dál zastával Chovanec.

Na sobotním jednání se nechce Tejc ke sporům vracet. "To, co jsem chtěl říct, jaké chyby jsme udělali, jsem již pojmenoval. Myslím, že to dostatečně už všichni slyšeli. Byl bych rád, abychom se teď zabývali ještě tím, co teď můžeme změnit, a to je program," řekl dnes Tejc. Debatu o jménech do vedení strany chce nechat na březnový sjezd.

Značka ČSSD se podle předsedy sněmovního ústavněprávního výboru musí zmodernizovat a zatraktivnit. "To čekám především díky změnám programu. Jsem rád, že mé návrhy, které říkám několik let nebo měsíců, tedy zavedení sektorové daně nebo omezení zneužívání sociálních dávek, teď po mně fakticky opakují všichni kandidáti do vedení a členové současného vedení," řekl.

Sociální demokracie nevystačí s programem, který má kořeny v 90. letech, i když patří mezi nejvíc konkrétní a propracované, míní Tejc. "Určitě není třeba ho stavět na hlavu nebo opouštět. Je potřeba zdůraznit hodnoty, na kterých ČSSD vždy postavena byla," uvedl Tejc. Jedná se podle něj o solidaritu s odpovědnými lidmi, rovnost příležitostí pro dětí a spravedlivé daně.

Některé ze svých programových návrhů představí Tejc už v sobotu. Chovanec ve středu novinářům řekl, že základem nového programu by mohla být například progresivní daň. Strana se podle něj má nyní soustředit na své tradiční voliče a až v budoucnu se pokoušet oslovit další skupiny, například mladé lidi a obyvatele velkých měst.