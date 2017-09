Tenisový rebel Nastase bude českým honorárním konzulem v Rumunsku

Někdejší první tenista světa Ilie Nastase se stane českým honorárním konzulem v Rumunsku. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), termín Nastaseho nástupu do čestné funkce zatím neupřesnil.

Rumunský tenista je znám jako bouřlivák a letos mu kvůli jeho chování Mezinárodní tenisová federace (ITF) zakázala vstup na své akce. Zaorálek je ale přesvědčen o tom, že v diplomacii bude Nastase vystupovat jinak než na kurtu.

"Pro Českou republiku je velice důležité, aby v těchto funkcích měla osobnosti, které mají silnou pozici ve své zemi, a pan Nastase je jednou z nejznámějších osobností nejen společenského života. Byl také v politice," připomněl Zaorálek, že někdejší tenista působil i jako rumunský senátor.

"Jsem rád, že se mi dostalo této cti, je to skvělá funkce. Těší mě, že mě český velvyslanec v Rumunsku navrhl," řekl Nastase. Uvedl, že má mezi Čechy mnoho přátel a že doufá v to, že se jednoho dne i naučí dobře mluvit česky.

Nastase proslul jako tenisový bouřlivák a naposledy se takto projevil letos jako kapitán rumunského fedcupového týmu v baráži o Světovou skupinu II.

Nejprve pronesl zesměšňující poznámku o nenarozeném dítěti americké tenistky Sereny Williamsové a později se vyjadřoval vulgárně přímo na zápase. Britská hráčka Johanna Kontaová se tehdy rozplakala a Nastase byl vykázán z kurtu. ITF v červenci udělila tenisové legendě pokutu 10 tisíc dolarů (223 tisíc korun). Do konce roku 2018 se navíc Nastase nesmí na akcích ITF vůbec objevit, byl by mu odepřen vstup.

Zaorálek o záležitosti dnes s Nastasem mluvil, podle něj chování rumunského kapitána na hřišti podléhá i tomu, že sport je emotivní záležitost. "Já mám důvěru v pana Nastaseho. On tady vstupuje na nové pole diplomacie. Tady je situace jiná než ve sportu, my musíme velmi vážit slova. A já jsem přesvědčen, že pan Nastase si to velmi dobře uvědomuje," řekl. Vyjádřil důvěru v to, že bývalá světová jednička bude české zájmy zastupovat dobře.

Zaorálek podotkl, že jmenování Nastaseho do čestné funkce je pro něj i "srdeční záležitost", protože sám hraje amatérsky tenis a kariéru rumunského hráče v době jeho největší slávy sledoval. Český ministr v této souvislosti uvedl, že se s Nastasem dohodli i na vzájemném tenisovém zápasu, jeho termín ale zatím není jasný.

K funkci honorárního konzula se neváže diplomatická imunita a zpravidla ani plat. Ministerstvo zahraničí uvádí na svém webu, že návrh na jmenování honorárního konzula i zřízení jeho úřadu dává zpravidla diplomatická mise, tedy velvyslanectví České republiky, v příslušné zemi. Vybraného kandidáta na tuto čestnou funkci pak jmenuje český ministr zahraničí. V konečné fázi se vyjádří i přijímající stát.

"Hlavním úkolem je prosazovat ekonomické, obchodní a kulturní zájmy České republiky, rozvíjet vzájemné vztahy v těchto oblastech a v neposlední řadě též pomáhat českým občanům, zejména pokud se ocitnou v nouzi," popisuje ministerstvo roli honorárních konzulů.