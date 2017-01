Teplé jídlo? Nikdy, vitariáni mají "živou" stravu

Vitariáni – ultra vegani, kteří šli dál. Jednoduše lidé, kteří nesnědí nic, co bylo zahřáté nad 45 stupňů.

Vitariánství je pro mnohé samozřejmě jen vyhraněné veganství. Takže žádné živočišné produkty, ani výrobky. Samozřejmě je na každém, zda si dá syrové maso, mléko, nebo třeba vejce. Prý může, pokud se to shoduje s jeho etikou. Ano, tato strava je ještě trochu extrémnější. Vše se totiž konzumuje syrové, respektive zahřáté na maximálně 45 stupňů. Jedná se o takzvaně „živou" neboli „raw" stravu. Co to znamená?

Konzumované potraviny se nesmí zahřát nad více než uvedených 45 stupňů. Mají tak totiž přicházet o cenné vitamíny a aminokyseliny. Ty si tělo potom musí složitě vyrábět. Teplé jídlo nás navíc má zpomalovat. Jak na živou stravu?

Vitariáni v drtivé většině živočišné produkty vynechávají. Základem všech pokrmů je tak ovoce, zelenina, obilí, ořechy a luštěniny. Veškeré potraviny mají projít co nejmenší a nejšetrnější úpravou. Vitariáni často konzumují nejrůznější šťávy, smoothie, nebo třeba naklíčené luštěniny. Ano, luštěniny, obiloviny a ořechy nechávají naklíčit, jedině tak se totiž dají brát za živou stravu. Navíc chroupat úplně syrovou čočku by nebyl šťastný nápad.

Enzymy, které se podle vitariánů ničí při zahřátí právě na 45 stupňů, tedy s živou stravou přijímáme hned. V případě vařené potravy si je naše tělo musí vyrobit samo. Dokonce existuje i takzvaná enzymoterapie. Jedná se o přijímání enzymů v podobě tabletek. Vlastně nic neléčí, ale pomáhají tělu v případě, že si neumí poradit s látkami, které přijímáme v potravě, nebo v případě, kdy si jich neumí vyrobit dostatek. Přípravek, který je řazen mezi zázračné pilulky systémové enzymoterapie je například Wobenzym. Názory na tato léčiva se ovšem různí, jedni je nadšeně polykají po hrstech a tvrdí, jak jim pomáhají, jiní zase říkají že jim v žádném případě nepomohli. Každopádně stojí dost peněz. Zmíněný Wobenzym stojí 2 500 korun za 800 tabletek – menší balení je k ničemu, polykáte totiž třikrát denně 5, nebo deset pilulek.

Syrová strava má svá pro a proti. Podle odborníků je ochlazující a nedá se o ní hovořit jako o vyvážené stravě. Než padne rozhodnutí pro změnu, je důležité zvážit fyzickou kondici. Dále je důležité vědět, zda spotřebitel nemá chladnou konstituci. Vhodná není pro lidi s oslabeným trávením a v zimních měsících. Krátkodobě ji může zkusit každý kdo si chce odlehčit jídelníček.



Jak vyrobit Raw máslo

Máslo je jednou ze základních potravin, kterou potřebuje i vitarián. Dá se udělat třeba z ořechů. Stačí vzít hrneček neloupaných mandlí, vložit je do mixéru a mixovat 30-35 minut. Máslo můžete používat na sladko i na slano.