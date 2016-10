Teplický mladý vrah zatím zůstává v ústavu v Děčíně

Teplice - O osudu mladíka rozhodl ve čtvrtek odpoledne soud. Zda jej poslal na léčení, ale není možné do nabytí právní moci rozsudku zveřejnit.

Čtrnáctiletý vrah z Teplic opouští jednací síň v budově teplického soudu.Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Už na chodbě se celý klepal. Ani nemohl stát na nohou, jak s ním dmýchaly emoce. Do soudní síně vstupoval s napětím. „Přišel jsem si poslechnout, co bude dál s vrahem mé holčičky," komentoval ve čtvrtek svoji účast u soudu otec mladé dívčiny, kterou v únoru nalezli mrtvou v zahrádkářské kolonii za nemocnicí v Teplicích. V soudní síni nespustil z chlapce na přední lavici oči. Když pak odcházel domů, měl v nich slzy. „Je to deb… Teď bude sice nějaký čas někde v kleci, ale na jak dlouho. Co bude pak?" říkal.

Teplický soud ve čtvrtek odpoledne rozhodl o dalším osudu čtrnáctiletého chlapce, který letos v únoru zavraždil kamarádku a loni se podle policie pokusil zabít i svého kamaráda, nicméně výsledek řízení je možné zveřejnit až po nabytí právní moci rozsudku (tedy zhruba za tři týdny). Chlapec tak zatím zůstává na základě předběžného opatření v ústavu pro mladé násilníky v děčínské části Boletice.

Podle neoficiálních informací, které se objevovaly už v průběhu projednávání jeho prvního případu z loňského roku, trpí chlapec závažnou poruchou a je nebezpečný. Stěžuje si na halucinace. Podobně narušení pachatelé závažných trestných činů zpravidla končí za zdmi ústavů, kde absolvují sexuologickou léčbu.

Vynesením rozsudku ohledně dalšího osudu čtrnáctiletého chlapce soud ukončil loňský případ, kdy tento školák shodil svého vrstevníka do výtahové šachty. Dotyčný si pádem způsobil naštěstí jen lehká zranění.

Případ odložen

Kriminalisté tento případ kvalifikovali jako pokus o vraždu. Vzhledem k nízkému věku pachatele, který v tu dobu nebyl trestně odpovědný, ho odložili.

Případ únorové vraždy dívky, kterou má chlapec rovněž na svědomí a kterou policie vzhledem k věku mladíka rovněž musela odložit, bude soud řešit samostatně. Termín zatím není.

Děčínský výchovný ústav v Boleticích spadá pod ministerstvo školství. Přesto o umístění dětí do tohoto ústavu nerozhodují úředníci, ale soudy.

Ústavní péče

Ústavní péče je rozdělena do několika kategorií podle toho, jakou péči děti potřebují. A nakolik je potřeba je izolovat od veřejnosti. Čas od času totiž soudy řeší i dětské vrahy nebo jiné násilníky.

Výchovný ústav poskytuje péči dětem starším 15 let , kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Jedná se o děti s poruchami chování a emocí.

Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu a v jehož chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou.

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou se závažnými poruchami chování, vyžadující pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu výchovně léčebnou péči nebo mající nařízenou ochrannou výchovu.

Tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí zařízení.

Úkolem je zajistit souběžně výchovně vzdělávací cíle s doprovodnou léčebnou péčí, která by měla zamezit další prohloubení již vzniklých poruch chování.