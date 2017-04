Terapeut čínské medicíny jako povolání? Lékaři s uzákoněním nesouhlasí

Česká lékařská komora (ČLK) se postavila proti uzákonění povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny, jak navrhuje novela zákona o nelékařských povoláních, kterou má Sněmovna schvalovat na nynější schůzi. Podle komory jde o nebezpečný průlom, který přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru. Komora proto vyzvala poslance, aby tuto změnu odmítli.

ČLK dlouhodobě odmítá alternativní metody, mezi nimi i tradiční čínskou medicínu. Podle komory není vědecky ověřená a stavovská organizace ji považuje za "pouhé léčitelství".

"Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. Vědecká rada ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním," uvedli lékaři ve stanovisku k zákonu, pod které se podepsaly čtyři desítky odborníků a které má ČTK k dispozici.

Vyzvali proto poslance, aby návrh na začlenění terapeutů a specialistů čínské medicíny mezi zdravotnická povolání odmítli.

S návrhem na zakotvení podmínek pro povolání specialistů čínské medicíny přišel předseda sněmovního zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (ANO). Výbor návrh podpořil a doporučil poslancům zákon schválit.

Novela má především upravit vzdělávání zdravotních sester. Nově by nepotřebovaly vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Změna ve vzdělávání by měla nastat od září. Týkala by se zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 by měl nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.