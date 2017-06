Český novinář z thajského vězení: Jeden až pět let? To už je hodně ulítlé

Válečného reportéra Radana Šprongla za údajný převoz vojenského materiálu zadržela 24. května thajská policie. Vadilo jí, že celníci našli v jeho kufru vojenskou helmu a neprůstřelnou vestu.

Obě věci si Šprongl půjčil od společnosti Anti Terror Academy, která v Česku zajišťuje výcvik speciálních jednotek, policie, armády a týmů osobní ochrany v krizových oblastech. Netušil, že se vesta bez deklarace do Thajska převážet nesmí. Jel si tam na pár dní odpočinout z válečného Mosulu a výbavu vezl s sebou, protože nevěděl, jestli pojede z Thajska zpátky do Íráku anebo na Filipíny, kde se rozhořel nový konflikt.

Není jediným novinářem, který má podobné potíže. Zhruba ve stejné době Thajci kvůli témuž provinění zadrželi britského novináře Anthonyho Chenga a německého novináře Floriana Witulského. „Balistickou vestu jsem měl volně uloženou v zavazadle, které na letišti bez problémů odbavili. Podobně jsem jel do země už mnohokrát," řekl Wiltulski. Také Cheng opakovaně vycestoval do Thajska s novinářskou výbavou bez jakýchkoli potíží. Klub zahraničních korespondentů Thajska kvůli podobným incidentům vyzval politiky, aby upravili zákon o ilegálním vývozu vojenského materiálu a umožnili tak žurnalistům, aby nosili ochranné pomůcky.

Ministerstvo zahraničí se k případu vyjadřuje zdrženlivě. „Ambasáda v Bangkoku je od počátku se zadrženým Čechem v kontaktu. Událost v tuto chvíli vyšetřuje thajská policie. Ta může případ odložit nebo udělit pokutu a v nejzazším případě může dojít k soudu. O výsledku nechceme spekulovat. Je třeba vyčkat, až policisté vyšetřování ukončí," říká mluvčí ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová.

Českému novináři se pokusil pomoci i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ten v pondělí vystoupil v Evropském parlamentu a vyzval EU, aby intervenovala ve prospěch evropských novinářů, kteří podobným potížím jako Šprongl opakovaně čelí.

Šprongl se teď díky tomu, že zaplatil kauci, může volně pohybovat po Thajsku a telefonovat. Vycestovat ze země ale nesmí. Pas mu zabavila policie. Probíhá vyšetřování a kdyby se věci nevyvíjely dobře, může strávit příští rok až pět let v thajském vězení. „Vůbec nejsem nadšený z toho, že se ten můj malér provalil. V médiích mají být výsledky mojí práce, ne osobní potíže, které při natáčení prožívám. Jenže v jedné pražské hospodě můj kamarád někomu řekl, že lítám v maléru a bylo to venku. Pyšný na to ale vážně nejsem," říká Šprongl. Rozhovor Deníku však nakonec poskytl.

Jak proběhlo vaše zadržení?

Na letišti mě zadržela a vyslýchala policie. Vůbec jsem netušil, o co se jedná. Domníval jsem se, že potřebuji nějaké povolení, abych mohl vestu převézt a že Thajci chtějí, abych si ten písemný souhlas opatřil. Teprve český konzul Jaroslav Zamazal a česká překladatelka mi vysvětlili, že mě za vestu v kufru mohou v Thajsku odsoudit až na pět let. V tu chvíli už thajští policisté pochopili, že nejsem překupník se zbraněmi, ale novinář. Říkali ale, že už s tím už nemohou nic dělat. Teď zkoumají mou výbavu.

Věděl jste, že se do Thajska s vestou nesmí?

Netušil jsem to. Vycházel jsem ze zkušeností kolegů. Když v Thajsku fotil Honza Šibík, měl vestu i helmu a nevadilo to. Pak jsem se dozvěděl, že v zemi platí už od roku 1987 zákon, který převoz neprůstřelných vest a podobných věcí bez deklarace zapovídá.

Jaký způsobem k vašemu případu přistupuje česká diplomacie?

Česká ambasáda funguje perfektně. Konzul Jaroslav Zamazal hned přijel na letiště a strávil tam kvůli mě několik hodin. S velvyslancem Markem Libřickým jsem denně ve spojení. Podle mě dělají maximum toho, co v dané chvíli dělat můžou.

Jak svou situaci prožíváte?

Je to nahoru dolů. Usilovně cvičím, abych zvládl žalář, ale dělám to napůl z hecu. Doopravdy si nepřipouštím, že bych mohl skončit v cele. Chvíli jsem si myslel, že mě potrestají třeba čtrnáctidenním uvězněním. Říkal jsem si - dostanu pár symbolických ran na zadek, abych si pamatoval, že mám příště respektovat jejich zákony. Ale sazba ve výši jeden až pět let? To už je hodně ulítlé. Věřím, že se to vysvětlí. Největší starosti mi teď vlastně dělá, abych stihl závěrečné boje o Mosul.

Co vám v dané chvíli nejvíce pomáhá?

Víra ve zdravý rozum. Ta mě neopustila. Jenže mi stále více lidí říká, že je to v Thajsku jinak. Že to, co v Česku pokládáme za normální, tady často nefunguje. Mně ale Thajci nepřipadají iracionální. Proto znovu opakuji – nepřipouštím si, že mi něco vážného hrozí. A nebudu nikoho doma v Česku strašit nějakými katastrofickými scénáři.