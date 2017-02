Ťok: Vysokorychlostní trať z Prahy do Brna vyjde až na 160 miliard

Trasa kterou povede by měla být známa v roce 2019. Nová trať by měla také ulehčit dojíždění lidem ze středních Čech do Prahy. Novinářům to po jednání se zástupci Prahy, Brna a tří dotčených krajů řekli premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

V březnu by Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) měla vyhlásit soutěž na zpracování studie proveditelnosti, která by také měla zajistit hodnocení dopadu koncepce na životní prostředí (SEA). "Měly by být vyhodnocovány tři stupně rychlosti - 250, 300 a 350 km/h v tom úseku Praha-Brno-Břeclav. Současně, ta studie je důležitá proto, aby se vyhodnotily všechny možné varianty trasy," dodal premiér.

Podle Sobotky bude trať důležitá i pro lidi, kteří dojíždějí ze středních Čech do Prahy. Týkat by se to mohlo například okresů Kutná Hora, Kolín či Benešov. "Železnice mezi středními Čechami a Prahou je dneska silně přetížená, jakékoliv další železniční koridory, které by tady vznikly, odlehčí tu dopravu," řekl Sobotka.

Celý projekt vysokorychlostní železnice v ČR vyjde podle ministra dopravy Dana Ťoka bez rezerv na téměř 500 miliard. Jen plánovaný úsek Praha-Brno bude stát podle zvolené trasy 120 až 160 miliard korun.

První projekty vysokorychlostních tratí jsou nyní teprve ve fázi studií. Nejblíže k výstavbě jsou vysokorychlostní tratě z Prahy do Německa přes Drážďany a právě z Prahy do Brna a do Břeclavi. I tyto první projekty jsou však zatím ve fázi, kdy stavba přichází v úvahu nejdříve kolem roku 2030.

Např. Sasko usiluje o to, aby stavba vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany získala v německém plánování dopravní infrastruktury vysokou prioritu. Na začátku února to uvedl předseda saské zemské vlády Stanislaw Tillich.

