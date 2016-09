TOP 09 navrhne snížit deficit a výdaje rozpočtu o 30 miliard

Praha - Opoziční TOP 09 navrhne ve Sněmovně vrátit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok s tím, aby vláda snížila jeho schodek a výdaje o 30 miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Jakákoli odpovědná vláda by podle jeho slov předkládala rozpočet na příští rok jako vyrovnaný, to by ale musela uskutečnit systémové změny, které snižují povinné výdaje. Vláda plánuje rozpočet se schodkem 60 miliard.

Vláda jen dokázala některé reformy zrušit, s jinými ale nepřišla, prohlásil bývalý ministr financí. „Je však fér, chtít po vládě aby nepřekračovala limit výdajů, který si sama stanovila v loňském roce," zdůraznil. Tento limit výdajů počítal s částkou 1211,7 miliardy korun, Sněmovna však na návrh vlády nedávno limit zvýšila až na 1249,9 miliardy korun. Kalousek vládě vytkl mimo jiné, že zhoršuje strukturální deficit, tedy schodek očištěný od mimořádných vlivů. Více grafů najdete v přiložené galerii! Návrh je podle Kalouska jedním z nejméně odpovědných a z nejhorších rozpočtů. Vláda podle něho dělá úplně něco jiného, než tvrdí. Když kabinet říká, že prioritou jsou investice, ale nejrychleji rostou náklady na provoz státu, nemluví pravdu, uvedl. Skutečnými prioritami vlády na základě údajů návrhu státního rozpočtu nejsou investice nebo věda a výzkum, ale platy úředníků, dotace nepodnikatelským subjektům nebo sociální dávky, řekl Kalousek. „Než se stal Andrej Babiš ministrem, prohlašoval, že stát přichází kvůli korupci a plýtvání o 200 miliard korun. Nezbývá než se ptát, kde těch 200 miliard je," poznamenal Kalousek. Odpovědi nabídl dvě: buď se před nástupem současné vlády tolik nekradlo a neplýtvalo, nebo se za současné vlády krade plýtvá stejně, případně víc. Vláda se má návrhem státního rozpočtu zabývat opět ve středu. Poslancům ho musí předložit do konce září. Sněmovna se začne prvním čtením zabývat koncem října. V něm poslanci schvalují základní parametry rozpočtu: výdaje, příjmy, schodek a způsob jeho vypořádání.

Autor: ČTK