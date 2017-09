TOP 09 považuje neúčast ANO na hlasování o Babišovi za zbabělost

TOP 09 považuje neúčast poslanců hnutí ANO na hlasování o vydání předsedy hnutí Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání za zbabělost. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek neúčast vidí jako legitimní možnost, výsledek hlasování ho nepřekvapil. Podle ODS si Sněmovna mohla debaty dnešního dne ušetřit.

"Poslanci hnutí ANO skutečně nemístně protahovali debatu. To, že se kromě dvou zmíněných poslanců nakonec nezúčastnili hlasování, považuji za zbabělost, mohli svůj názor vyjádřit aktivním hlasováním," řekl novinářům poslanec Martin Plíšek (TOP 09).

Celý den jsme sledovali on-line ZDE.

Bělobrádka sice neúčast poslanců ANO na hlasování překvapila, vidí ji ale jako legitimní možnost, která na výsledek hlasování neměla vliv. Babiš s Faltýnkem se nyní podle něj mohou obhájit před orgány činnými v trestním řízení. Předseda lidovců zároveň vyloučil, že by KDU-ČSL mohla vstoupit do příští vlády s člověkem, který by byl trestně stíhaný.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury si Sněmovna mohla dnešní debaty ušetřit, kdyby Babiš i Faltýnek po policejní žádosti sami rezignovali na své poslanecké mandáty. Stanjura zdůraznil, že Sněmovna není vyšetřovatel ani soudce, i když před ní dnes podle něj vystoupila řada poslanců ANO, kteří se snažili hrát roli obhájců.

Také ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek vyjádřil po hlasování přesvědčení, že není rolí Sněmovny rozhodovat o vině a nevině. Poslanci ANO podle něj při debatách předváděli obstrukce. Zaorálek nadnesl myšlenku, že by se měla poslanecká imunita do budoucna zrušit.

Pro zrušení imunity se vyslovil i místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN). Podivně podle něj působil postoj klubu ANO, když hnutí před volbami rovněž mluvilo o odstranění poslanecké imunity, ale když došlo na jeho vlastní představitele, nechce o vydání hlasovat. Podle Gazdíka to ukazuje, že ANO není standardní demokratické hnutí.