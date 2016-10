TOP 09 přišla o 42 procent voličů z roku 2013

Praha - Nejvíce voličů ztratila TOP 09. V letošních volbách se od ní odklonilo 42 procent voličů z těch, kteří ji volili v předčasných sněmovních volbách v roce 2013. ODS ztratila 31 procent, od sociálních demokratů odešlo jinam 23 procent voličů. Také hnutí ANO přišlo zhruba o čtvrtinu hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu chování od agentury Median pro Českou televizi. Podle sociologa Daniela Prokopa z Medianu jen od ČSSD odešla k ANO zhruba desetina až 15 procent voličů, opačným směrem nikdo nezamířil.

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09.Foto: ČTK/Kamaryt Michal

TOP 09 dokázala podle Prokopa opět oslovit velmi málo svých dřívějších voličů. Neúčast přitom nebyla jediným důvodem, řada z nich volila STAN, koalice a menší strany. Od ČSSD odešlo 23 procent voličů jinam, zejména k ANO. "Od ČSSD k ANO odešlo od desetiny až 15 procent voličů, naopak přelivy neexistují," uvedl Prokop. Hnutí ANO sbíralo kromě voličů ČSSD i voliče KSČM. Šlo zejména o voliče starší 55 let, což se nemusí v příštích volbách opakovat, dodal Prokop.

Z lidí, kteří nešli k volbám, by ANO volilo 26 procent občanů. V případě volební účasti kolem 40 procent by tak ANO získalo možná 22 až 23 procent hlasů, vypočetl Prokop. Podle něj však neúčast u voleb nejvíce poškodila TOP 09 a piráty. Nevoličů, kteří byli schopni v průzkumu říct stranu, kterou by v případě účasti volili, bylo u každé z těchto dvou stran deset procent.

Podle politologa Tomáše Lebedy je neúčast v případě voličů pirátů dána jejich věkem, jsou mladí a přesvědčit je k účasti ve volbách druhého řádu je složité. Vzpomenul přitom, že před 25 lety to byli zejména mladí lidé, kteří se stali motorem změn ve společnosti. "Dnes tu máme naprosto apatické mladé voliče," uzavřel Lebeda v ČT.