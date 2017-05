TOP 09 půjde do voleb pod heslem Neuhneme a plánem přijetí eura

Opoziční TOP 09 v čele s Miroslavem Kalouskem jde do říjnových sněmovních voleb pod heslem Neuhneme se zvýrazněným EU. V programu, který dnes strana představila v pražské Staré čistírně odpadních vod, slibuje voličům o osm procent nižší sociální pojištění, podporu podnikání, boj proti korupci, otevření penzijní reformy, investice do vzdělávání či zajištění vstupu do eurozoóny.

37 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE TOP 09 představila 30. května v Praze svoji volební kampaň do podzimních voleb. Na snímku předseda MIroslav Kalousek.Foto: Deník / Divíšek Martin

Na kampaň nechce TOP 09 využít celý nově stanovený limit ve výši 90 milionů korun. "Zatím máme stanovený limit na 60 milionů, tudíž nepředpokládáme, že bychom se měli přiblížit limitu stanoveného zákonem. Ale uvidíme, jaká bude situace v září v té horké části kampaně, takže počítáme ještě s nějakou rezervou," řekl ČTK a Českému rozhlasu místopředseda strany Marek Ženíšek. ČTĚTE TAKÉ: Bývalá poslankyně ANO Zelienková je v klubu TOP 09 a Starostové Voličům Topka nabídne otevření důchodové reformy Blížící se volby pokládá TOP 09 za nejdůležitější od roku 1990. Voliči budou podle Kalouska rozhodovat, zda Česko půjde cestou standardní parlamentní demokracie, nebo převáží vláda s autokratickými a oligarchickými prvky. Druhým milníkem pak bude rozhodnutí, zda Česko zvolí integraci EU, nebo zda se ocitne na evropské periferii bez možnosti ovlivňovat další vývoj unie. „Program je tradičně nepopulistický, je realistický a tradičně poctivý, nebudeme slibovat nemožné," uvedl Kalousek. Voličům TOP 09 nabídne například otevření důchodové reformy, přijetí eura, zvýšení výdajů na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2021, procento HDP na kulturu a budování dálnic v intenzitě 70 kilometrů za rok. ČTĚTE TAKÉ: Kalousek: Babiš je podezřelý nejméně ze čtyř daňových úniků Česko se nemá stát součástí evropské periferie Zaměřit se chce TOP 09 také na sociální oblast a vzdělávání. „Chceme posílit zejména rodiny, ženy," uvedla místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Pro rodiny chce TOP změnit například parametry mateřské dovolené, náklady na hlídání dětí či úklid plánuje zařadit mezi odečitatelné položky ze základu daně. Do regionálního vzdělávání plánuje TOP 09 přidat každý rok 30 miliard korun, části středoškoláků pak nabídnout půlroční studium v zahraničí. „Evropská měna není jen problematické Řecko, ale také sousední Německo, Rakousko a Slovensko," zdůvodnil plán připojení se k eurozóně první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek s tím, že Česko se nemá stát součástí evropské periferie. Stejně tak strana podporuje účast Česka ve strukturách Severoatlantické aliance. ČTĚTE TAKÉ: Největší poslanečtí snaživci? Na špici jsou Kalousek i Okamura Prioritou je uvolnění tvůrčích schopností podnikatelů Rozpočtovou odpovědnost bude mít podle Kalouska, který byl ministrem financí v době protikrizových škrtů, v nové vládě dosavadní europoslanec a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. „Zásadní prioritou je uvolnění tvůrčích schopností podnikatelů a šroubů, které utáhla současná vláda," uvedl Kalousek k podpoře podnikatelů, kterou prezentuje například znovuzavedení jednotného inkasního místa a zavedení jednotného kontrolního místa. ČTĚTE TAKÉ: Schwarzenberg: Nedostatek idejí v politice odrazuje mladé „Každý, kdo českou politiku alespoň trochu sledoval, vidí, že jsme jediná strana, která konzistentně a stále varovala před politikou prezidenta Zemana, tak před vlivem oligarchů na českou politiku," uzavřel za velkého aplausu představování programu čestný předseda TOP 09 a někdejší protikandidát Zemana ve finále prezidentské volby Karel Schwarzenberg. Strana má podle něj díky lidem, kteří chtějí změnu, naději na to, aby se stala středně velkou. Její preference se nyní pohybují pod deseti procenty.





Autor: ČTK