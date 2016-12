TOP 09: Zdravotní odvod u částečného úvazku má být ze skutečné mzdy

Praha - Při práci na částečný úvazek by se do zdravotního pojištění měla odvádět jen částka ze skutečného výdělku. Navrhuje to TOP 09. Minimální záloha zaměstnanců letos činí 1337 korun. Návrh na tiskové konferenci představily místopředsedkyně strany Jitka Chalánková a Markéta Adamová. Podle nich by změna přispěla k rozšíření částečných úvazků, víc by je využívaly matky malých dětí či ti, kteří se starají o stárnoucí příbuzné.

dnes 19:38 SDÍLEJ:

Jitka ChalánkováFoto: čtk

"Kdokoliv chce pracovat na částečný úvazek, potýká se s diskriminací. Odvody na zdravotní pojištění se vyměřují z minimálního základu, což je aspoň minimální mzda. Zaměstnavatelé pak nejsou ochotni tyto úvazky nabízet," uvedla Chalánková. Změna pravidel podle ní bude firmy motivovat k tomu, aby částečné úvazky zřizovaly. Minimální mzda činí letos 9900 korun. Minimální zdravotní pojistné se pak rovná 1337 korunám měsíčně, i když člověk na částečném úvazku vydělá méně. Za nezaměstnaného, dítě či důchodce stát odvádí do systému zdravotního pojištění 870 korun měsíčně. Odvod ze skutečného výdělku navrhuje TOP 09 upravit v novele o veřejném zdravotním pojištění. Návrh dostane k projednání vláda, pak se dostane do Sněmovny. Podle další místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Česko v podílu lidí, kteří pracují na částečný úvazek, ve srovnání s jinými státy zaostává. "Jsme v Evropě na 30. příčce žebříčku. Za námi už je jen Makedonie a Bulharsko," uvedla Adamová. Podle ní by 30 procent uchazečů o zaměstnání o částečný úvazek stálo, avšak v ČR pracuje na něj kolem pěti procent zaměstnaných. Poslankyně TOP 09 kritizovaly ministerstvo práce a jeho šéfku Michaelu Marksovou (ČSSD). Podle nich za tři roky ve funkci ke zlepšení situace nepřispěla a "žádný návrh nepřinesla a neprosadila". Odborníci upozorňují i na rizika dlouhodobé práce na částečný úvazek. Z nižších výdělků se odvádějí nižší částky do důchodového systému, lidé pak mají také nižší penze. Většinou se to týká žen. Ty už nyní v průměru dostávají o pětinu nižší důchod než muži, mnohem víc jim tak ve stáří hrozí chudoba. Někteří lidé si také stěžují na to, že sice mají poloviční úvazek s poloviční mzdou, ale musejí udělat 80 procent práce.

Autor: ČTK