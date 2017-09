Topná sezona začala dříve. Na dřevo lidé čekají

/ANKETA/ Chybí dřevo pro výrobu nábytku. To hlásí jeho výrobci. A dodávají, jaké důsledky to přinese: nábytek zdraží a do tří let může přijít o práci až 4000 zaměstnanců v dřevoprůmyslu. Jenže spor je o to, komu budou patřit české lesy.