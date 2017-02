Totožnost nebožtíků pomohou odhalit knoflíky a amulet

Tanec by mohl pomoci nastartovat cestu k řešení problému i těm, jimž rozhodně není do tance. Ani do zpěvu. Ženám, které se staly obětí domácího násilí. Policie bude i letos pokračovat v loni zahájeném projektu proti násilí uplatňovanému na ženách Zkus to říct, jehož tváří se stala Hanka Kynychová. Populární cvičitelka, o níž se až do loňska nevědělo, že i ona kdysi poznala na vlastní kůži, jaké je soužití s mužem, který si vynucuje právo rozhodovat o všem, co se týká partnerky – a přitom se vše odehrává za zavřenými dveřmi, kdy okolí nemá o problému ani tušení.