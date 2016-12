Tradice ponocného se ve Skalách ujala

Skály – Obchůzku ponocného obnovili ve Skalách loni a jak se zdá, mohla by se stát znovu tradicí.

Petr Hanus jako ponocný ve Skalách.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

S nápadem přišel obyvatel Skal Petr Hanus (39), který si tím, jak říká, splnil sen a má v plánu v obchůzkách vytrvat. „Zvlášť starší generace je tím nadšena, protože pamatuje, když ještě obcházel obec jako ponocný pan Karvánek. Skončilo to někdy v sedmdesátých letech, a tak má generace a mladší už neví, co to je, což je škoda," zmínil při štědrovečerní obchůzce Petr Hanus, který dělá v obci také zvoníka.

Na Štědrý den, ale také následující dva svátky obešel ve večerních hodinách ponocný Skály i přilehlé Budičovice. U kapliček zapálil betlémské světlo a zatroubil na roh, který obci darovala Jitka Stropková. Obchůzku plánuje i po silvestrovské půlnoci.