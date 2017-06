Tragický týden: Za týden na silnicích v Česku zemřelo 21 lidí

Končící týden je zatím nejtragičtější na českých silnicích v letošním roce. Při dopravních nehodách dosud zahynulo 21 lidí, z toho 12 od pátku do dnešního dne. Vyplývá to z dostupných údajů policie. Dva chlapci ve věku sedm a 12 let zemřeli v nemocnici poté, co je v sobotu večer srazilo auto poblíž centra Plzně, vážné následky má také páteční nehoda na Žďársku. Další žena leží v kritickém stavu v plzeňské fakultní nemocnici.

10 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE V sobotu 17. června po páté hodině odpoledne došlo na silnici v Náchodě - Bělovsi, hned vedle budovy pekárny, k dopravní nehodě dvou osobních automobilů a vozidla zdravotnické záchranné služby. Jednoho z řidičů musel transportovat vrtulník do královéhradeFoto: Deník / Hellová Regina

Po pátku se šesti oběťmi dopravních nehod, což bylo letos dosud nejvíc v jednom dni, si sobotní kolize vyžádaly dalších pět lidských životů. Pět usmrcených bylo letos podle policejních čísel dosud ve čtyřech dalších dnech, naposledy minulý týden v sobotu. Z hlediska měsíců byl letos zatím nejtragičtější květen se 42 usmrcenými, nejméně bylo únorových 27 mrtvých. V červnu policie na českých silnicích zatím eviduje 36 úmrtí, stejný počet jako loni za celý měsíc. Červen tak pravděpodobně bude po lednu letos druhým měsícem, ve kterém se počet obětí dopravních nehod v Česku proti předchozímu roku zvýší. V Plzni v sobotu večer dva chlapci vietnamské státní příslušnosti přecházeli silnici na křižovatce u parkovacího domu Rychtářka. Srazilo je auto, zemřeli v nemocnici v noci na dnešek. Řidič se po nehodě zhroutil. Policie zatím neuvedla, zda se kolize stala na přechodu pro chodce, nebo mimo něj. ČTĚTE TAKÉ: V pátek na silnicích v Česku zemřelo šest lidí, letos zatím nejvíc Na Žďársku v pátek večer zahynul dvaatřicetiletý řidič při střetu dvou osobních aut mezi Velkým Meziříčím a obcí Stránecká Zhoř. Dalších šest lidí je po nehodě vážně zraněno. Před srážkou vjel do protisměru jednadvacetiletý řidič druhého vozu, kterému policie v dubnu zadržela řidičský průkaz. ČTĚTE TAKÉ: U Kožlí v noci havarovalo auto, spolujezdec zemřel ČTĚTE TAKÉ: V Plzni srazilo auto v sobotu večer dvě děti. V noci zemřely Dvě oběti mají nehody, které se staly v noci na dnešek. Mladý spolujezdec zemřel v autě, které před půlnocí u obce Kožlí na Písecku vyjelo mimo silnici a havarovalo. Další tři lidé ve voze utrpěli těžká zranění. Na silnici třetí třídy u Zhůře na Plzeňsku se brzy ráno osobní auto převrátilo na střechu, 32letý muž je mrtvý, další dva jsou těžce zraněni. V kritickém stavu leží navíc v plzeňské fakultní nemocnici 25letá řidička, která dnes ráno narazila na nejfrekventovanější Karlovarské třídě v Plzni do sloupu trolejového vedení. Podle informací ČTK byla řidička opilá, v nemocnici jí naměřili v krvi kolem 2,5 promile alkoholu.

