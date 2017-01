Dívky, které tragicky zemřely v Anglii, pocházely z jihu Čech

Loučovice – Na pohřeb dvou českých dívek, které tragicky zemřely na silnici v Anglii, se chystá hodně příbuzných a přátel i z Česka.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP/Alastair Grant

Například Marek Bako z Loučovic, který je blízkým příbuzným tragédií postižených rodin. Dívky odešly se svými rodinami do Anglie za prací asi před osmi lety právě z Loučovic.



„Jedná se o dcery mojí sestry a tety," říká. „My jsme přišli do Loučovic jako děti, ze Slovenska. Sestra vystudovala romskou střední školu v Kolíně, na pohřeb poletí i její spolužáci. Rodiny mé neteře a sestřenice bydlely v Loučovicích v bytovce, pak odešly do Anglie za prací, později i moji rodiče. Sestra se tam má dobře, pracují, děti chodí do školy, umí anglicky. Žanetka, která teď zemřela, tu byla letos o prázdninách skoro celý měsíc s mojí 13letou dcerou. Je to hrozná tragédie."

Přečtěte si: V nemocnici zemřela i druhá dívka z Česka, kterou v Británii srazilo auto

Tragédie na vozovceNeštěstí se odehrálo na Silvestra poblíž bydliště obou dívek ve městě Oldham u Manchesteru. Žaneta (11 let) a Helina (12 let) přecházely silnici za skupinou příbuzných a známých na druhém chodníku, když je srazilo auto. Řidič údajně od nehody ujel, auto pak odstavil a celá posádka utekla.