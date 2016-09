Transparency International: Nejprůhlednější jsou topkaři

Praha - Transparency International ČR (TI) se v průzkumu inspirovala zahraničními modely a vytvořila kritéria dobré praxe ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní, které jdou daleko nad zákonné povinnosti. Jde o standardní údaje, jež jsou ve vyspělých zemích běžně zveřejňovány. TI hodnotí jednotlivé kandidáty podle toho, do jaké míry daná kritéria v praxi naplňují. Strany byly hodnoceny jako žáci ve škole.

Šéf Transparency International ČR David Ondráčka.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

TI hodnotila transparentnost kampaní kandidátů na základě osmi předem stanovených kritérií. Za zdroj informací slouží jak webové prezentace kandidátů, jejich oficiální profily na sociálních sítích a relevantní prohlášení v celostátních médiích, tak zejména odpovědi na soubor otázek shrnutých do Kritérií dobré praxe, k jejichž zodpovězení budou v průběhu kampaně jednotliví kandidáti týmem TI několikrát vyzváni. První elektronická rozesílka proběhla v pondělí 11. července.

Deník získal exkluzivně data z průzkumu TI a nabízí vám vysvědčení krajských organizací jako první.

Ředitel Transparency International ČR DAVID ONDRÁČKA pro Deník: Zásadní je tlačit strany do otevřenosti

Chovají se strany, které kandidují v letošních krajských volbách, transparentně? To je jedno z důležitých měřítek, podle nichž se 7. a 8. října budou lidé u uren rozhodovat. S šéfem TI ČR Davidem Ondráčkou hovořil Deník o výsledcích průzkumu, které mohou sloužit jako vodítko.

Co vám ukázal předvolební průzkum průhlednosti financování předvolební kampaně v jednotlivých krajích?

Podle našeho kvalifikovaného odhadu strany do kampaně celkově investovaly půl miliardy korun, což je vysoká částka. My jsme známkovali 134 kandidátek v jednotlivých krajích, konkrétně všechny významné strany a subjekty, které mají šanci se do zastupitelstev dostat. Hodnotili jsme míru jejich otevřenosti a poskytování informování o jejich financování.

Můžete ukázat na nějakého jednoznačného premianta, který by si podle všech kritérií zasloužil jedničku?

Ambicí našeho projektu bylo nabídnout voličům informace o kandidujících subjektech, aby je mohli porovnat z hlediska transparentnosti. Nehodnotili jsme strany celostátně, ale regionálně, protože o to v krajských volbách jde.

Dá se tedy říct, že strana xy, která působí na parlamentní úrovni, se může chovat například v Jihočeském kraji transparentně a v Libereckém uzavřeně?

Ano, krajské organizace týchž stran ke kampaním přistupují různě. Je to dáno tím, že centrály přispívají krajům na kampaň určitou částkou, ale zbytek si dofinancovávají kraje samy. Je přitom velmi obtížné zjišťovat, jak to dělají. My se snažíme naším projektem právě pod tuto pokličku nahlédnout.

Dávají vaše výsledky voličům jednoznačný návod, komu z hlediska transparentního financování věřit, a komu naopak ne?

Známky jsou jednoznačné, takže výzkum dává v tomto směru voličům vodítko. Je to jedno z měřítek, podle nichž se lidé u uren rozhodují. Pro nás je zásadní tlačit politické strany do otevřenosti. Přejeme si, aby se stalo normou, že když se někdo rozhodne kandidovat, musí určitý objem informací zveřejňovat automaticky. K tomu postupně dochází, což je optimistický závěr. Strany začínají poskytovat více informací a dávají si mnohem větší pozor na podezřelé soukromé sponzory a jejich vazby na zakázky a dotace, neboť si uvědomují, že odhalení takových kiksů by před volbami byla konkurenční nevýhoda.

Myslíte, že přijatý zákon, který řeší financování politických stran, vám ubere práci? Připomínám, že například stanovuje peněžní limity volební kampaně, zavádí povinnost vést transparentní účty a také zřizuje nezávislý kontrolní úřad, jenž bude moci zkoumat stranická účetnictví.

Jsem rád, že byl zákon schválen. Letošní říjnové volby jsou poslední, které se konají podle starých pravidel, ale i tak si myslím, že snaha tajit sponzory, nezveřejňovat spolupracující mediální či PR agentury a volební týmy jen tak nezmizí. Jediná možnost je udržovat veřejný tlak, o což se Transparency snaží.