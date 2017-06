Trest od Evropské komise oslabí naši důvěru v unii, tvrdí Chovanec

Pokud se Evropská komise rozhodne trestat země, které odmítají kvóty na rozdělování migrantů, vyšle tím špatný signál a oslabí důvěru Čechů v Evropskou unii. Sdělil dnes ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Evropská komise v úterý kvůli porušení unijní legislativy v otázce kvót zahájí řízení s Českou republikou a dalšími státy.

"Kvóty nefungují, migranti v zemích, které je přijmou, nezůstávají, EU ale strká hlavu do písku a odmítá přijmout realitu. Stále věřím, že EU nebude selektivně trestat ty, kteří upozorňují na nesmyslnost kvót. Šlo by o cestu do pekel, která by katastrofálně podkopala důvěru lidí v ČR v EU," uvedl Chovanec.

Připomněl, že Česko se chce na řešení migrační krize podílet jiným způsobem než přijímáním migrantů, například zapojením do ochrany vnějších unijních hranic nebo podporou zemí, odkud běženci přicházejí. "Pokud se Evropská komise rozhodne trestat země, které prosazují funkční řešení migrační krize, jako jedny z nejaktivnějších posílají policisty a experty do krizových oblastí a odmítají nefunkční a nesmyslné kvóty, půjde o špatný signál české veřejnosti," napsal ministr.

Formálně komise ještě o dalším postupu nerozhodla, učinit by tak měla na úterním zasedání. Pokud se EK na zahájení procedury shodne, nejdříve do daných členských států pošle oficiální upozornění, které je prvním krokem v několikastupňovém řízení. To může skončit soudem, který může rozhodnout o pokutě pro členský stát.

Zastáncem řízení kvůli nedodržování kvót je šéf komise Jean-Claude Juncker. "Já jsem pro. Ne, abychom vyhrožovali, ale abychom dali jasně najevo, že schválené rozhodnutí je součástí platného práva, i když někdo hlasoval proti němu," řekl Juncker v rozhovoru s německým týdeníkem Der Spiegel.

Zahájení řízení s Českem uvítal ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek. "Závazky se musí dodržovat a na demokraticky schváleném opatření o kvótách nic nemění to, že jsme v hlasování byli proti. To jen ex post vševědové z V4 spoléhali na to, že závazky je možné beztrestně porušovat," uvedl v tiskovém prohlášení.

"Pokud se nám to nelíbí, pojďme místo předvolebních výkřiků pro domácí publikum položit na evropský stůl vlastní - lepší návrh pomoci státům na jihu Evropy vypořádat se s příchody uprchlíků a migrantů," napsal dále Rozumek. Situace v Itálii, kam se přes moře doplaví většina migrantů mířících do Evropy, je podle něho letos horší než v předchozích letech.