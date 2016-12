Trestně stíhaní by podle Sobotky neměli zastávat funkce

Praha - Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka bude doporučovat členům sociální demokracie, kteří jsou trestně stíhaní v souvislosti s dotačními podvody na severu Čech, aby nepůsobili ve veřejných funkcích ani ve funkcích uvnitř strany. "Je to jejich individuální odpovědnost a tu odpovědnost za ně nemůže nést jejich politická strana," řekl dnes novinářům.

Premiér Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Kateřina Šulová

V příštích dnech a týdnech, až bude zřejmé, kdo byl konkrétně obviněn z jakého trestného činu, měly by se kauzou podle Sobotky zabývat v první fázi krajské organizace ČSSD. "Měly by tu situaci vyhodnotit, měly by s těmi lidmi hovořit," uvedl premiér. Zopakoval, že o vině či nevině musí rozhodnout soud a kauza se týká minulosti.

Podle ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše Sobotka nese za chování svých spolustraníků v dotační kauze ROP Severozápad odpovědnost z pozice tehdejšího prvního místopředsedy. "Ukáže se, jestli spáchali nějaký trestný čin. Ale o tom nemůže rozhodovat žádná politická strana, o tom nemůže rozhodovat ani Andrej Babiš, žijeme v právním státě," reagoval dnes Sobotka.

Čtěte také: Dotační seznam. Kdo je mezi 24 obviněnými, kteří měli rozkrádat peníze?

V sobotu bude řešit další angažmá svých stíhaných členů ústecká organizace během dlouhodobě plánované krajské konference, které se zúčastní i premiér. Ve čtvrtek vyzvala organizace k pozastavení členství bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou a také bývalého šéfa ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera. Ten už členství ukončil.

Policie v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad obvinila 24 lidí z poškozování zájmů EU a dalších trestných činů. Mezi obviněnými jsou i nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a chebský starosta Petr Navrátil a dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák. Jejich případem se bude ČSSD v Karlovarském kraji zabývat v pondělí. Na jednání zřejmě padne i návrh, aby obvinění politici z čela krajské organizace odešli.

Přečtěte si: Ježek v kleci. V dotační kauze skončil ve vazbě jen vlivný podnikatel