Tři miliardy navíc pro vysoké školy budou stačit, je přesvědčen Štech

O tři miliardy vyšší rozpočet vysokých škol, jak ho dnes odhlasovala vláda v rámci schvalování rozpočtu na příští rok, bude podle ministra školství Stanislava Štecha (ČSSD) stačit na odměňování škol podle kvality a částečně uspokojí i nároky na růst stipendií doktorandů. I když vysoké školy dostaly méně, než požadovaly, ministr si je jist, že akademici se s částkou spokojí.

„Ten Týden určitě proběhne a nebude určitě to špatně. Po šesti letech ukážou nějakou formou, co vlastně se na vysokých školách dělá. Jaká je tam kvalita a úroveň. Ale určitě to nebude mít charakter nějakého hrubého protestu proti vládě nebo ministerstvu školství,“ řekl novinářům k chystaným akcím. Vedení vysokých škol o podobě Týdne pro vzdělanost rozhodne v úterý. Odbory již dnes oznámily, že zruší stávkovou pohotovost.

Navýšení rozpočtu vysokých škol půjde podle ministra z obsluhy státního dluhu a dvou nebo tří menších zdrojů.

O rozdělení třech miliard bude ministerstvo jednat se zastoupením vysokých škol. „Bude možné nastartovat změnu financování vysokých škol, významně vyšší částka půjde do kapitoly kvalita, to jsou peníze, které nejsou pro vysokou školu automaticky dané. Musí je vysoutěžit,“ uvedl Štech. Navýšena bude moc být také základní fixní částka tak, aby školy mohly fungovat a rozvíjet se, pokud nedostanou na finance rozdělované podle kvalitativních kritérií.

„Za třetí určitě umožní navýšit citelnějším způsobem stipendia doktorandů, ne samozřejmě v takové výši, jak byla dlouhodobě deklarována,“ uvedl a dodal, že se pokusí také nastartovat financování škol podle společenské potřeby, tedy toho, ve kterých sektorech chybějí absolventi.

Celý rozpočet školství dosáhne v příštím roce rekordní výše 168 miliard korun bez peněz z evropských fondů. „Když bychom je přičetli, tak jsme na 175 až 175,5 miliardách korun,“ uvedl Štech. Letos ministerstvo hospodaří se 156 miliardami korun. Rozpočet vysokých škol stagnuje několik let kolem 21 miliard korun.